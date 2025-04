Droits de douane: l'UE tend la main à Trump mais se prépare au bras de fer

Soucieuse d'éviter une guerre commerciale aux "conséquences désastreuses", l'Union européenne a temporisé jeudi et tendu la main aux Américains pour une issue négociée aux droits de douane de Donald Trump, tout en préparant sa riposte.

Les nouvelles taxes annoncées par le président américain sont "un coup dur" pour l'économie mondiale, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en regrettant "profondément" cette décision.

"Les conséquences seront désastreuses pour des millions de personnes dans le monde", a-t-elle averti, depuis Samarcande, en Ouzbékistan, où elle participe à un sommet Union européenne-Asie centrale.

"Des millions de citoyens devront faire face à des coûts plus élevés pour l'alimentation. Les médicaments coûteront plus cher, de même que les transports. L'inflation augmentera", a expliqué la présidente de l'exécutif européen, chargée de mettre en oeuvre la politique commerciale de l'UE au nom des 27 pays membres.

"Pas trop tard" pour négocier

Pour éviter une escalade funeste, l'Europe continue de promouvoir le dialogue avec l'administration américaine. "Il n'est pas trop tard pour répondre aux préoccupations par les négociations", a déclaré Mme von der Leyen, soulignant que le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, était "en contact permanent" avec ses homologues américains.

"Nous nous efforcerons de réduire les obstacles et non de les élever", a-t-elle martelé, reprenant la ligne déjà exprimée depuis l'entrée en vigueur le 12 mars des taxes américaines de 25% sur l'acier et l'aluminium.

Elle a aussitôt obtenu le soutien de Berlin. "Il est bon que la Commission européenne continue à viser une solution négociée avec les États-Unis", a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck.

La Première ministre Giorgia Meloni a également dit vouloir "parvenir à un accord avec les Etats-Unis, afin d'éviter une guerre commerciale qui affaiblirait inévitablement l'Occident au profit d'autres acteurs mondiaux".

Le président français Emmanuel Macron avait émis l'espoir la semaine dernière que Donald Trump puisse "revenir" sur sa décision.

"Protéger nos intérêts"

Mais les Européens sont aussi "prêts à réagir", a mis en garde Ursula von der Leyen. Fait rare et signe de la gravité du moment, elle a prononcé son allocution trois fois successivement, en trois langues: anglais, français puis allemand.

L'UE avait déjà annoncé qu'elle appliquerait à partir de mi-avril des droits de douane "forts mais proportionnés" sur une série de produits importés des Etats-Unis comme les bateaux, les motos ou le bourbon.

"Nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent", a annoncé jeudi Mme von der Leyen.

Donald Trump a lancé mercredi soir une offensive commerciale en annonçant des droits de douane très lourds en particulier contre l'Asie et l'Union européenne, au risque d'asphyxier l'économie mondiale, mais aussi américaine.

"Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis", a asséné le président américain.

L'offensive protectionniste de la Maison Blanche, sans équivalent depuis les années 1930, passe par un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations et par des majorations pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale.

L'addition est astronomique pour la Chine, dont les produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34% s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration Trump.

Les marchandises de l'UE prendront 20% de taxes. Les taux ont été fixés à 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde ou 46% pour le Vietnam.