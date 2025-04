Droits de douane: Trump avertit qu'aucun pays n'est "tiré d'affaire"

Un iPhone 16 le 20 septembre 2024 à New York

Donald Trump a averti dimanche qu'aucun pays n'était "tiré d'affaire" face à son offensive douanière, "surtout pas la Chine" qu'il a de nouveau attaquée, au lendemain d'exemptions sur les produits high-tech annoncées par les Etats-Unis.

"PERSONNE n'est tiré d'affaire (...), surtout pas la Chine qui, de loin, nous traite le plus mal", a tonné le président républicain sur son réseau social Truth.

La mise en garde de Donald Trump intervient au lendemain d'une exemption de surtaxes - jusqu'à 145% pour la Chine - accordée par les autorités américaines sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs en tête, ainsi que sur les semi-conducteurs.

"Nous nous penchons sur les semi-conducteurs et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de produits électroniques", a justement prévenu Donald Trump.

Plus tôt dans la journée, son ministre du Commerce Howard Lutnick s'était déjà exprimé en ce sens en évoquant des droits de douane sectoriels spécifiques à venir sur les semi-conducteurs, "probablement dans un mois ou deux".

"Le président va présenter sa politique (douanière) sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, a-t-il avancé dans un entretien à la chaîne ABC. Nous ne pouvons pas nous reposer sur la Chine pour des choses fondamentales dont on a besoin. Nos médicaments et nos semi-conducteurs doivent être produits en Amérique."

"Corriger les erreurs"

Des annonces américaines à l'opposé de ce que réclame la Chine, engagée dans une brutale guerre commerciale avec les Etats-Unis qui affole les marchés financiers, avec des actions jouant les montagnes russes, des prix de l'or au plus haut et le marché de la dette américaine sous pression.

Si le ministère du Commerce chinois a reconnu le "petit pas" fait par Washington avec sa position adoucie sur les produits high-tech, "nous exhortons les Etats-Unis à (...) faire un grand pas pour corriger leurs erreurs, annuler complètement la mauvaise pratique des droits de douane réciproques et revenir sur le droit chemin du respect mutuel", a déclaré un porte-parole dimanche dans un communiqué.

Aux 145% de surtaxes cumulées imposées par Donald Trump aux produits chinois depuis son retour à la Maison Blanche, hors dispenses, Pékin a riposté en faisant bondir ses droits de douane à 125% depuis samedi.

En même temps qu'il assommait encore la Chine dans la semaine, le milliardaire new-yorkais avait semblé donner un peu de répit aux autres partenaires commerciaux des Etats-Unis, en les délestant mercredi pour 90 jours de ses taxes douanières annoncées peu avant et en ne leur ajoutant plus que 10% de droits de douane.

Une femme passe devant un magasin d'électronique dans un centre commercial à Pékin le 13 avril 2025 AFP

Tournée asiatique

Dans une première critique de l'offensive douanière de Donald Trump la veille, Pékin s'était posé en défenseur des pays pauvres en rendant public un appel avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, au cours duquel la Chine avait mis en garde contre "les graves préjudices" qu'allaient infliger ces surtaxes aux pays en développement, "en particulier aux moins développés d'entre eux".

Elles "pourraient même déclencher une crise humanitaire", avait estimé le ministre chinois du Commerce Wang Wentao.

Malgré ces très vives tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, Donald Trump se disait vendredi "optimiste" sur un accord commercial avec Pékin.

Les Etats-Unis absorbent 16,4% du total des exportations chinoises, pour un total d'échanges de 500 milliards de dollars, selon les données de Pékin, largement déficitaires pour les Etats-Unis.

C'est dans ce contexte ultra conflictuel que le président chinois Xi Jinping entame lundi une tournée en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, pour renforcer les relations commerciales de son pays et le faire apparaître comme un partenaire de confiance.

La place de l'Asie du Sud-Est est centrale pour les exportations chinoises: en 2024, les pays du bloc régional, l'Asean, Vietnam et Malaisie en tête, ont été leurs premiers destinataires avec 586,5 milliards de dollars de biens au total, selon les données des douanes chinoises.