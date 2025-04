Droits de douane: Wall Street s'envole après de nouvelles annonces de Trump

Après une ouverture mitigée, la Bourse de New York a connu une volte-face spectaculaire mercredi suite à l'annonce par Donald Trump d'une pause sur certains droits de douane, et alors que les marchés européens avaient déjà fermé, inquiets de la guerre commerciale lancée par le président américain.

A Wall Street, le Dow Jones s'est envolé de 7,87%, l'indice Nasdaq de 12,16% et l'indice élargi S&P 500 de 9,52%.

"C'est le moment décisif que le marché attendait", a écrit dans une note Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group.

La place américaine s'est enflammée après que le président américain, Donald Trump, a annoncé mercredi sur son réseau Truth Social qu'il allait ramener provisoirement à 10% les droits de douane imposés à la plupart des pays.

"Du fait de la volonté de plus de 75 pays de négocier, j'ai autorisé une pause de 90 jours" sur une partie des droits de douane réciproques imposés à de nombreux partenaires commerciaux des Etats-Unis, a écrit M. Trump.

Les marchés financiers, y compris Wall Street, ont nettement souffert depuis le 2 avril, date de l'annonce par Donald Trump d'une vague massive de droits de douane sur ses partenaires commerciaux, d'un montant minimum de 10% mais pouvant monter bien au-delà.

"Les marchés étaient impatients de repartir à la hausse à la moindre bonne nouvelle", a commenté auprès de l'AFP Art Hogan, B. Riley Wealth Management.

L'indice Nasdaq a connu sa plus forte hausse en séance depuis 2008, selon l'agence Bloomberg.

En outre, Wall Street a regagné plus de 4.500 milliards de capitalisation boursière en un jour, selon l'indice Dow Jones US Total Stock Market.

Ces nouvelles annonces ne concernent cependant pas la Chine, accusée par le président américain d'un "manque de respect (...) à l'égard des marchés mondiaux". En conséquence, les droits de douane américains sur les produits chinois sont désormais relevés à hauteur de 125%, a annoncé Donald Trump.

"La Chine sera consciente du fait qu'elle est désormais isolée dans ce processus", ce qui pourrait la pousser à négocier avec les Etats-Unis, estime M. Hogan.

Déjà fermés avant ces annonces, en Europe, les marchés boursiers ont franchement reculé. Paris a perdu 3,34%, Francfort 3,00%, après avoir tous deux cédé plus de 4% durant la séance. Londres a lâché 2,92% et Milan 2,75%.

"Nous vivons un changement de régime économique dont personne ne connaît encore l'issue. Les marchés craignent une croissance américaine et mondiale plus faible, une inflation plus élevée et des bénéfices moins importants pour les entreprises", résume Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de Tikehau Capital.

Le pétrole se retourne

Les cours du pétrole, en grande difficulté en début de séance, se sont envolés mercredi après l'annonce d'une pause sur les droits de douane.

Un trader à la Bourse de New York, je 9 avril 2025 AFP

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a gagné 4,23% à 65,48 dollars et le West Texas Intermediate (WTI) américain a bondi de 4,65% à 62,35 dollars.

Ils avaient pourtant chuté de plus de 5% en début de séance, le Brent de mer du Nord atteignant même brièvement un plus bas depuis février 2021.

"C'est une marée qui emporte tout le monde et fait grimper les prix de manière générale", a commenté auprès de l'AFP John Kilduff, d'Again Capital.

Cependant, "la Chine ne bénéficie" pas de ce revirement, ce qui signifie que "le marché du pétrole continuera d'en souffrir", ajoute l'analyste.

Le marché obligataire se calme

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a terminé stable par rapport à la veille, à 4,30% après être monté jusqu'à 4,51% dans la nuit.

Donald Trump a reconnu mercredi qu'il surveillait la chute du marché américain de la dette avant de décider de sa pause, ajoutant devant la presse avoir constaté mardi soir que ses surtaxes douanières "effrayaient un peu".

L'aversion de ces derniers jours pour le marché obligataire était peu commune, car les obligations d’État, perçues comme plus sûres, sont souvent plébiscitées en période d'incertitude, avec un rendement garanti pour les investisseurs.

La dette allemande, référence en Europe, continuait d'ailleurs à jouer ce rôle, avec un taux d'intérêt à dix ans à 2,58%, contre 2,62% la veille en clôture.

Le dollar a lui aussi repris des couleurs après les annonces de Donald Trump.

Au fixing, à 21H00 GMT, le billet vert grappillait 0,07% face à l'euro, à 1,0951 dollar. Un peu plus tôt, avant les déclarations de M. Trump, il lâchait plus de 1% face à la monnaie unique.

