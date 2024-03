"Dune: deuxième partie" met le box-office nord-américain en orbite

Le comédien vedette franco-américain Timothée Chalamet, à New York, le 25 février 2024

Le deuxième volet du blockbuster de science-fiction "Dune" a fait décoller le box-office nord-américain, en récoltant 81,5 millions de dollars pour son premier week-end en salles, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le long-métrage de plus de 2h30, toujours réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, offre du grand spectacle mais aussi une réflexion sur pouvoir, foi et fanatisme.

Le personnage principal, incarné par le comédien vedette franco-américain Timothée Chalamet, achève sa mue en devenant le messie attendu, leader revanchard après avoir vu sa lignée anéantie.

La planète hostile "Dune", imaginée par l'écrivain américain Frank Herbert, permet aussi de faire passer des messages sur l'écologie, de l'eau devenue denrée rare au pillage industriel des ressources.

Le chiffre réalisé ce week-end dans les salles canadiennes et américaines est "exceptionnel" pour un film de science-fiction, a commenté l'analyste David A. Gross. C'est aussi pour l'instant le meilleur score de l'année pour une sortie.

D'autres stars sont présentes au casting, comme Zendaya, ou encore Léa Seydoux et Javier Bardem.

Loin derrière, relégué à la deuxième place du classement, "Bob Marley: One Love", film sur la vie de la légende du reggae, a récolté 7,4 millions de dollars.

Le chanteur jamaïquain au succès fulgurant et au décès brutal en 1981, est interprété par l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir, connu pour son rôle de Malcolm X dans "One Night in Miami".

Sur la troisième marche du podium, les derniers épisodes de la série "The chosen", sur la vie de Jésus Christ, récoltent 3,9 millions de dollars.

Juste derrière, en quatrième position, "Ordinary Angels" amasse un peu moins de 3,9 millions de dollars sur le week-end. Le film raconte l'histoire vraie d'une coiffeuse du Kentucky qui unit toute sa petite ville pour venir en aide à un veuf resté seul à s'occuper de sa fille malade.

Le film de super-héros Marvel "Madame Web", à la cinquième place, engrange 3,2 millions de dollars. Pour ce quatrième film de Sony de l'univers Spider-Man, l'actrice Dakota Johnson joue une ambulancière aux dons de voyance.

Voici le reste du top 10:

6. "Migration" (2,5 millions de dollars)

7. "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers" (2 millions)

8. "Wonka" (1,7 million)

9. "Argylle" (1,4 million)

10. "The Beekeeper" (1,1 million)