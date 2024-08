E-commerce: le chinois Alibaba enregistre en repli de 29% de son bénéfice trimestriel

Le géant chinois du e-commerce Alibaba a annoncé jeudi un repli de 29% sur un an de son bénéfice net trimestriel, au moment où le ralentissement économique en Chine pèse sur la consommation des ménages et la rentabilité des entreprises.

Alibaba est un acteur incontournable de l'économie numérique et un pionnier des achats sur internet en Chine.

Le groupe est à ce titre considéré comme un baromètre de la consommation dans son pays.

La Chine a publié jeudi une nouvelle série d'indicateurs décevants, en dépit de récentes mesures du gouvernement pour relancer la croissance, ce qui douche la reprise.

Le géant asiatique est notamment en proie à une crise inédite de son vaste secteur immobilier et d'une consommation sans tonus en raison d'une confiance morose des ménages et des entreprises.

Dans ce contexte, le bénéfice net d'Alibaba s'est contracté de 29% sur un an au premier trimestre de son exercice décalé, à 24,3 milliards de yuans (3,08 milliards d'euros)

Il était de 34,3 milliards de yuans un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires total est en revanche en hausse de 4% sur un an à 243,2 milliards de yuans (30,8 milliards d'euros), d'après un communiqué du groupe transmis à la Bourse de Hong Kong, où il est coté.

Mais celui de ses principales plateformes de e-commerce, Taobao et Tmall, est lui en repli de 1% sur un an.

Concurrence et prix mini

Ces résultats sont publiés le jour où l'un des principaux concurrents en Chine d'Alibaba, JD.com, a annoncé avoir pour sa part quasiment doublé sur un an (+92%) son bénéfice net trimestriel, à 12,6 milliards de yuans (1,6 milliard d'euros).

Poids lourd du e-commerce, Alibaba est de plus en plus talonné ces derniers mois par Pinduoduo, dont la maison mère possède Temu, une populaire application à l'international pour les produits à prix mini.

Pinduoduo connaît dans son pays un succès grandissant au moment où les Chinois freinent leurs dépenses et se tournent vers les produits à petits prix, dans un contexte de ralentissement économique et de chômage élevé parmi les jeunes.

Ce changement de comportement avait permis à la maison mère de Pinduoduo de brièvement dépasser en novembre Alibaba en matière de capitalisation boursière.

Le fondateur d'Alibaba, le charismatique Jack Ma, ex-plus grosse fortune de Chine et désormais en retrait de son groupe, avait exhorté ses anciens collègues à s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation et à faire davantage preuve d'audace.

Colin Huang, qui a lancé Temu et Pinduoduo, est depuis la semaine dernière la personne la plus riche de Chine, avec une fortune estimée à 48,6 milliards de dollars (44,5 milliards d'euros), d'après le classement de référence de Bloomberg.

Restructuration

Alibaba a lancé l'an dernier la plus grande restructuration de son histoire, avec la découpe du groupe en six entités distinctes et le remplacement en interne de son PDG Daniel Zhang, une figure historique de l'entreprise.

Cette vaste réorganisation avait été annoncée après plusieurs années de turbulences en Chine pour le secteur de la tech, depuis la reprise en main par les autorités d'un puissant secteur alors peu régulé.

Alibaba avait été en 2020 la première entreprise du numérique en Chine à subir la vindicte du pouvoir.

Les autorités avaient mis un frein in extremis à ce qui aurait dû devenir l'une des plus grosses levées de fonds de l'histoire (34 milliards de dollars) pour son ex-filiale Ant Group, propriétaire d'Alipay, un système de paiement par téléphone très populaire en Chine.

Le mois suivant, Alibaba était visé par une enquête pour entrave à la concurrence, puis condamné à une lourde amende (2,3 milliards d'euros).

Ces mesures avaient marqué le début d'un brutal durcissement de la réglementation dans le secteur technologique, qui avait fortement pénalisé la rentabilité des géants du numérique.

Le secteur n'a depuis pas retrouvé son dynamisme d'antan.

Signe des difficultés, les effectifs d'Alibaba ont fondu de plus de 30.500 salariés, selon un comparatif avec le même trimestre de l'an dernier.