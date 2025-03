Effets psychologiques de TikTok sur les mineurs: l'Assemblée en passe de créer une commission d'enquête

L'Assemblée devrait approuver mercredi - ou jeudi - la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les enfants et les adolescents, le réseau social à l'algorithme controversé étant particulièrement populaire chez les jeunes en France.

L'application met-elle en avant des vidéos relatives au suicide auprès des jeunes utilisateurs ? Encourage-t-elle les passages à l'acte et l'automutilation ? Le réseau social amplifie-t-il les contenus hypersexualisés qui altèrent la perception de leur corps par les adolescents et développent des troubles alimentaires ?

Autant de questions auxquelles les députés tenteront de répondre dans le cadre de cette commission d'enquête, dont la création devrait être approuvée mercredi avec le vote dans l'hémicycle d'une résolution transpartisane portée par la députée macroniste Laure Miller.

Le feu vert de l'Assemblée fait peu de doute, après le vote à l'unanimité de cette résolution la semaine dernière en commission des Affaires sociales.

Une fois actée, trente députés s'attelleront durant 6 mois à étudier non seulement l'algorithme de TikTok - qui tend, selon de nombreuses études, à "enfermer" ses utilisateurs dans "des bulles de filtres" - mais surtout à examiner les répercussions psychologiques" de l'application sur les enfants et les adolescents.

Selon une étude mondiale de Qustodio, en 2022, les mineurs ont passé en moyenne 1h47 par jour sur TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance.

En outre, bien que la plateforme interdise théoriquement aux mineurs de 13 ans de s'y inscrire, près d'un enfant sur deux âgé de 11-12 ans y est inscrit, selon les statistiques de l'Arcom citées par Mme Miller.

La commission portera une attention particulière à évaluer les impacts de l'application sur les pensées et les comportements suicidaires.

Temps hors écran

Fin novembre, un collectif de sept familles en France a assigné TikTok en justice, accusant le réseau social d'avoir exposé leurs enfants à des contenus pouvant les pousser au suicide.

La commission ne peut enquêter sur une affaire judiciaire en cours au nom de la séparation des pouvoirs, mais elle s'emploiera par exemple à déterminer si l'application propose davantage ou non de contenus dangereux aux personnes vulnérables.

En 2022, une étude américaine avançait que les jeunes inscrits sur l'application et manifestant un mal-être recevaient en moyenne douze fois plus de vidéos sur le suicide et l'automutilation.

Si après les auditions, un "lien direct et incontestable" est fait entre l'application et la dégradation de l'état de santé mentale des jeunes, on "pourra avoir une voix politique forte", selon Mme Miller à l'AFP.

La commission s'attellera alors à examiner "quels sont nos leviers juridiques, nous, législateurs français, pour pouvoir agir concrètement".

Une poignée de pays ont déjà pris des mesures fortes contre les réseaux sociaux considérés dangereux pour les jeunes.

En Albanie, TikTok va être coupé pour au moins un an dans les prochains jours. En Australie, le Parlement a voté fin novembre une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de seize ans.

Au Venezuela, l'État a infligé une amende de dix millions de dollars à TikTok pour sa "négligence" après la mort de trois adolescents.

Mardi, le réseau social TikTok a lancé en France et dans l'Union européenne une fonctionnalité permettant aux parents de limiter le temps que passent les adolescents sur l'application.

Au sujet de la commission d'enquête, TikTok dit attendre de voir "le ou les sujets que l'enquête souhaite aborder". "Les thématiques (visées par la commission d'enquête) ne sont pas uniques à TikTok", souligne le groupe qui rappelle qu'il emploie plus de 500 modérateurs en langue française et plus de 6.000 dédiés aux langues européennes.

"C'est plus que toutes les autres plateformes réunies", a assuré un porte-parole. Il a également indiqué qu'entre juillet et septembre 2024, la modération a permis de supprimer plus de 24 millions de comptes dans le monde, soupçonnés d'être détenus par des moins de 13 ans.