Electricité: EDF signe un 1er gros contrat pour des centres de données en France

04 Sep. 2025 à 07h45 (TU)
AFP
EDF annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement d'électricité nucléaire avec l'opérateur de centre de données français Data4

EDF annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement d'électricité nucléaire avec l'opérateur de centre de données français Data4

EDF a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'approvisionnement d'électricité nucléaire avec l'opérateur de centre de données français Data4, le premier du genre en France qui a fait de son électricité nucléaire, disponible et bas carbone, un atout clé pour attirer les entreprises de ce secteur.

Ce contrat d'allocation de production nucléaire (CAPN) "consiste à allouer à Data4 une quote-part de la puissance du parc nucléaire en exploitation d’EDF de 40 MW, pour une durée de 12 ans" à partir de 2026, précise dans un communiqué EDF.

Ce partenariat "assure à Data4 une stabilité et une prévisibilité de ses coûts énergétiques sur le long terme, éléments essentiels dans un marché de l'énergie en constante évolution", souligne le groupe dont le parc de réacteurs totalise une puissance d'environ 60.000 MW.

"Associé à des contrats d’achat d’électricité portant sur les énergies renouvelables, il nous garantit un accès fiable, résilient et continu à une énergie bas carbone pour un coût maîtrisé sur le long terme, un avantage considérable pour nos clients et pour le développement de nos infrastructures", a commenté François Stérin, directeur des opérations de Data4.

Dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale, EDF s'active pour nouer des contrats avec les grands industriels les plus énergivores dits "électro-intensifs" mais aussi avec les opérateurs de centres de données, qui nécessitent des quantités colossales d'électricité, avec l'essor de l'intelligence artificielle.

Cette politique commerciale doit succéder au système régulé dit Arenh, imposé par la Commission européenne à EDF. Très favorable aux industriels, il leur accordait un prix bradé de 42 euros le MWh d'électricité nucléaire pour une partie de leurs approvisionnements.

Mais ce système arrivant à expiration fin 2025, EDF entend le remplacer par des partenariats de moyen et long terme qui offrent des prix stables, reflétant les coûts de production et non les fluctuations du marché, mais plus élevés en moyenne que l'ancien tarif "Arenh". Parmi ces contrats, les CAPN, réservés aux plus grands clients.

Ces contrats permettent à EDF de sécuriser ses recettes commerciales tout en répondant aux objectifs de l'Elysée de maintenir la compétitivité des industriels et d'attirer les centres de données en France, soucieux d'accéder à une électricité abondante, et, bas carbone, pour réduire leur émissions de gaz à effet de serre.

A ce jour, sur les contrats de long terme, EDF a signé 15 lettres d'intention pour des CAPN, dont 4 contrats fermes incluant celui signé avec le cimentier Lafarge France mercredi et celui avec Data4.

