Elon Musk, l'autre grand vainqueur dans l'ombre de Donald Trump

Elon Musk en campagne pour Donald Trump, le 27 octobre 2024 à New York

Si Donald Trump a largement remporté l'élection présidentielle américaine, le milliardaire Elon Musk, qui avait tout misé sur lui, apparaît comme l'autre grand vainqueur du scrutin.

L'homme le plus riche du monde s'est jeté à corps perdu dans la campagne de l'ex-président dans les dernières semaines, l'accompagnant sur des meetings et montant même sur scène pour le défendre, notamment en Pennsylvanie.

Il a aussi investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne du nouveau président élu, et n'a pas hésité à utiliser son réseau social, X (ex-Twitter), comme une caisse de résonance des messages de Donald Trump, sur l'immigration notamment.

Son comité de soutien a même organisé une loterie offrant quotidiennement un million de dollars à des électeurs inscrits dans les Etats-clés qui acceptaient de signer une pétition conservatrice en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes.

Le pari risqué d'Elon Musk a immédiatement porté ses fruits, avec la hausse mercredi des actions de son entreprise Tesla, qui lui a rapporté dans la matinée 15 milliards de dollars, selon Forbes.

Le patron du constructeur de voitures électriques devrait aussi être récompensé par un poste dans le futur gouvernement. Le président élu pourrait le charger de réorganiser profondément l'administration fédérale, en utilisant l'approche agressive qui est la sienne dans ses affaires.

La proximité entre les deux hommes est largement mise en scène de part et d'autre. M. Musk a posté sur X une photo le montrant en compagnie de Donald Trump lors de la soirée électorale en Floride, quand ce dernier lui a rendu hommage dans son discours de victoire, le désignant comme un "super génie".

Ministère de l'Efficacité gouvernementale

Reste à savoir comment les deux personnages, hauts en couleur et à l'humeur souvent changeante, qui se connaissaient à peine il y a quelques mois, réussiront à travailler ensemble.

Pour certains, leur relation est vouée à l'échec, du fait de leur ego respectif. D'autres estiment au contraire que M. Trump respecte la fortune et la réussite du milliardaire né en Afrique du Sud.

"Les Etats-Unis sont une nation de bâtisseurs. Bientôt vous serez libres de bâtir", a promis Elon Musk sur X, avec une image retouchée le montrant en train de porter un lavabo à la Maison Blanche, un clin d'oeil à son arrivée dans les locaux du réseau social après l'avoir racheté en 2022.

Il s'était présenté au siège de Twitter avec un lavabo dans les mains pour symboliser sa détermination à transformer radicalement la compagnie. A peine l'acquisition conclue, il avait licencié l'équipe dirigeante, puis des milliers de salariés.

Elon Musk devrait prendre la tête d'un nouveau ministère de "l'Efficacité gouvernementale", dont l'objectif premier sera de réduire de 2.000 milliards de dollars le budget fédéral, actuellement de 7.000 milliards de dollars.

Eventuels conflits d'intérêt

Il a assuré vouloir importer à Washington la même approche "à la dure" que dans ses entreprises, tout en promettant un traitement "humain et juste" aux employés fédéraux qui seraient concernés, avec notamment des indemnités de départ s'élevant à deux ans de salaire.

"Nous devons réaliser d'importantes réductions des dépenses publiques et nous devons amener les gens à travailler à des postes plus productifs dans le secteur privé", a justifié Elon Musk, toujours sur X, quelques heures avant la victoire de M. Trump.

Sa proximité avec le prochain président laisse toutefois planer le risque d'éventuels conflits pour ses entreprises, tout particulièrement concernant la technologie de conduite autonome développée par Tesla.

Les autorités de régulation enquêtent actuellement sur cette fonctionnalité après plusieurs accidents routiers impliquant des Tesla, malgré ses assurances selon lesquelles la technologie est prête.

Sa nomination dans un gouvernement Trump pourrait également avoir un impact sur l'activité de SpaceX et ses relations avec la Nasa, pour laquelle son entreprise est devenue une partenaire incontournable.

Lors de son discours de victoire, Donald Trump a vanté les réussites techniques de SpaceX, en particulier le spectaculaire rattrapage en octobre du premier étage de sa mégafusée Starship pendant un vol d'essai, qui a ouvert la voie à la possible réutilisation de ce lanceur lourd.

"Il descendait, descendait, on voyait le feu brûler et je me suis dit: +Ce doit être celle (la fusée) d'Elon, il n'y a qu'Elon qui puisse faire cela+", a assuré le président élu.