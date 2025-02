Elon Musk présente Grok 3, son logiciel d'IA, pour rivaliser avec ChatGPT et DeepSeek

Elon Musk a présenté lundi la dernière version de Grok 3, le robot conversationnel développé par sa société d'intelligence artificielle xAI, le multimilliardaire, proche conseiller de Donald Trump, espérant rivaliser avec l'Américain ChatGPT et le Chinois DeepSeek.

Ce lancement intervient au moment où le patron de Tesla, SpaceX et propriétaire du réseau social X, se voit propulsé par le président républicain à la tête d'un vaste chantier de coupes franches dans les dépenses de l'Etat fédéral, qui inquiète démocrates et syndicats notamment.

Sa fonction à la tête du Doge, la commission chargée de "l'efficacité" gouvernementale, soulève des interrogations sur les risques de conflits d'intérêt, l'homme le plus riche du monde ayant de très gros contrats publics.

"Grok, c'est comprendre l'univers", a déclaré le milliardaire américain lors de la présentation de la dernière version de Grok 3.

"Nous sommes guidés par la recherche de la nature de l'univers. C'est aussi ce qui nous pousse à être une IA qui recherche au maximum la vérité, même si cette vérité est parfois en désaccord avec ce qui est politiquement correct", a-t-il affirmé.

Grok 3 sera d'abord gratuitement fourni aux abonnés de X Premium+, avant d'être mis à disposition d'autres publics.

En annonçant dimanche la sortie de Grok 3, M. Musk s'était targué de présenter "l'IA la plus intelligente sur Terre".

"Nous pensons qu'il sera meilleur que tout le reste", avait-il dit la semaine dernière, lors d'une intervention vidéo pendant une conférence à Dubaï.

"C'est peut-être la dernière période où une IA est meilleure que Grok", avait-il ajouté.

"Infrastructures de pointe"

L'entreprise xAI a mené en décembre une nouvelle levée de fonds majeure de 6 milliards de dollars.

Ces financements doivent servir notamment au renforcement des "infrastructures de pointe", indiquait à l'époque cette société qui développe des produits d'intelligence artificielle générative et se veut un concurrent d'OpenAI, à l'origine du logiciel ChatGPT lancé en 2022.

Vendredi, le conseil d'administration d'OpenAI a annoncé le rejet à l'unanimité de l'offre de rachat d'Elon Musk pour 97,4 milliards de dollars.

Elon Musk et le directeur général de la société Sam Altman faisaient partie de l'équipe de 11 personnes qui a fondé OpenAI en 2015, le premier ayant apporté un financement initial de 45 millions de dollars.

Le secteur a été déstabilisé par la sortie en janvier de DeepSeek, une IA générative créée par une start-up chinoise capable d'égaler ses concurrents américains pour un coût bien moindre.

Lancé en juillet 2023, xAi avait déjà levé 6 milliards de dollars en mai 2024 et sa valorisation se situerait actuellement aux alentours de 50 milliards de dollars, selon le média américain CNBC.

Microsoft (principal investisseur d'OpenAI), Google, Amazon, Meta et d'autres ont dépensé des milliards de dollars et lancé des outils qui produisent facilement des textes, images et vidéos de qualité bluffante et font aussi la conversation à l'oral.