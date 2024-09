Emmanuel Moulin, ex-directeur de cabinet d'Attal, rejoint l'inspection des finances

Emmanuel Moulin, directeur de cabinet de l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, va retourner à Bercy et occupera à partir du 1er octobre un poste à l'inspection générale des finances, selon un décret paru dimanche au Journal officiel.

"Par décret du président de la République en date du 21 septembre 2024, M. Emmanuel Moulin, administrateur de l'Etat du troisième grade, est nommé dans un emploi des services d'inspection générale ou de contrôle [...] à l'inspection générale des finances, à compter du 1er octobre 2024, pour une durée de cinq ans assortie d'une période probatoire de six mois", indique le JO, sans plus de précisions sur le poste en question.

Emmanuel Moulin, diplômé de Sciences Po, de l'Essec et énarque, âgé de 55 ans, a alterné les postes dans l'administration et le privé, en passant notamment par les banques Citigroup et Mediobanca, et le groupe Eurotunnel.

Il a débuté sa carrière au Trésor puis a occupé divers postes avant d'être nommé à Bercy en 2007 au poste de directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde, puis de rejoindre l'Élysée en 2009 comme conseiller économique du président Nicolas Sarkozy jusqu'en 2012.

De retour à Bercy, il devient en 2017 directeur de cabinet de Bruno Le Maire, avant de prendre les rênes de la direction générale du Trésor en 2020, un organe du ministère chargé notamment de faire des prévisions économiques, de conseiller le gouvernement dans les domaines social et financier et de gérer la dette de la France, tout en défendant à l'international les choix économiques français.

Quand Gabriel Attal est nommé Premier ministre, ce haut fonctionnaire de l'ombre était devenu son directeur de cabinet à Matignon.