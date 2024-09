En Angleterre, le vin pétillant met les maisons de champagne en effervescence

Bien loin de sa Champagne natale, la prestigieuse maison Taittinger a inauguré jeudi le chai de son domaine Evremond dans le sud-est de l'Angleterre, sur des terres de plus en plus favorables à la plantation de la vigne sous l'effet du changement climatique.

La paisible colline du Kent où est perché ce bâtiment moderne, entouré d'une soixantaines d'hectares de vigne sur les coteaux, n'a jamais été aussi animée qu'en cette matinée d'inauguration, à laquelle participe notamment la duchesse d'Edimbourg Sophie.

"C'est l'histoire de dix ans d'amitié entre deux familles et deux entreprises", résume Vitalie Taittinger, présidente de la maison, dont le père a cofondé le domaine avec son importateur au Royaume-Uni, le patron d'Hatch Mansfield, Patrick McGrath.

Ce dernier se souvient "qu'il y a dix ans, nous parlions de l'émergence du vin effervescent anglais (...) quand Pierre-Emmanuel Taittinger m'a dit: +Et si nous montions un projet ici?+".

Ensemble, ils ont choisi cette région verdoyante souvent surnommée "le verger de l'Angleterre", près du charmant village de Chilham. Les terres du domaine ont été achetées en 2015, et les pommiers qui poussaient sur ces coteaux ont cédé la place aux pieds de vigne.

En mars 2025, les 100.000 premières bouteilles du "Domaine Evremond English Sparkling Wine", vin pétillant anglais, seront vendues au Royaume-Uni pour une cinquantaine de livres.

Celui-ci sera "très élégant, mais sans comparaison avec le champagne", dont il n'aurait pas pu prendre le nom, du fait des règles de l'appellation, souligne Vitalie Taittinger.

Il s'agit, selon elle, de "la première maison de champagne" à créer un tel projet au Royaume-Uni "en partant de zéro" - même si l'entreprise champenoise n'est pas la seule à manifester un intérêt pour le terroir britannique et son vin pétillant.

Ainsi le domaine de Pinglestone, qui s'étend sur une quarantaine d'hectares au nord-est de Winchester dans le Hampshire (sud de l'Angleterre), appartient à la maison champenoise Vranken-Pommery.

Celle-ci y élabore son "Louis Pommery England", un vin blanc pétillant que l'on trouve uniquement en rayons au Royaume-Uni, et dont les ventes ont progressé de 9% en 2023.

"Très tendance"

Dans le Kent, le sol est calcaire, riche en craie, ce qui favorise le drainage de l'eau, évite l'humidité excessive et en fait une terre idéale pour les cépages pinot noir, meunier et chardonnay.

Celle-ci ressemble d'ailleurs à celle de la Champagne, ce qui facilite l'implantation des maisons françaises, même si son climat maritime et venteux devrait apporter plus d'acidité au vin.

Le cofondateur du domaine d'Evremond, Patrick McGrath, et la duchesse d'Edimbourg Sophie à Chilham, le 26 septembre 2024 dans le sud-est de l'Angleterre AFP

Avec la hausse des températures provoquée par le changement climatique, la vigne a pu s'épanouir sous ces latitudes, les plus ensoleillées d'Angleterre.

"Il n'y a pas de +bon côté+ au changement climatique, mais nous pourrions dire qu'ici, nous en voyons des effets plutôt positifs" pour la culture de la vigne, commente Patrick McGrath.

La vendange doit débuter d'ici quinze jours et bientôt, les dizaine de cuves en inox au sous-sol du bâtiment seront remplies du jus des raisins pour la fermentation.

De l'autre côté de la Manche, où la récolte est presque achevée, la production viticole française est attendue en "net recul" de 18% sur un an en 2024 du fait de conditions climatiques "particulièrement défavorables", a récemment indiqué le ministère de l'Agriculture.

Celle du vignoble champenois devrait, elle, reculer de 16% sur un an.

"Des évènements climatiques extrêmes de plus en plus intenses, comme les vagues de chaleur ou des pluies torrentielles, causent des dégâts importants" et n'épargnent aucune région française, a rappelé l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) en mars 2024.

La popularité de ces vins pétillants auprès des Britanniques et des Scandinaves a également de quoi aiguiser les appétits.

Encore l'oeuvre de pionniers il y a une trentaine d'années, la viticulture a pris racine dans le sud de l'Angleterre et au Pays de Galles, avec plus de 1.000 vignobles en 2023 et une surface viticole qui a plus que doublé en dix ans (+123%), désormais à 4.200 hectares.

Les ventes des vins effervescents anglais, qui constituent les deux tiers de la production nationale, ont bondi de 187% depuis 2018, indiquait l'organisation du secteur WineGB en juillet.

"Nous avons l'impression d'être de plus en plus tendance, et c'est fantastique de pouvoir combiner la tradition du champagne avec la nouveauté du vin effervescent anglais", se réjouit sa présidente, Nicola Bates, auprès de l'AFP.