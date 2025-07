En Chine, la canicule accélère les ventes des usines de glace

Dans un hangar à la périphérie de Hangzhou, dans l'est de la Chine, des ouvriers utilisent des pinces géantes pour faire glisser des blocs de glace blanche sur un rail métallique, direction le camion frigorifique.

Les ventes de glace ont explosé ces dernières semaines, stimulées par les vagues de chaleur qui balayent tout le pays à mesure que l'été s'installe, explique à l'AFP Sun Chao, propriétaire de l'usine de glace Feichao.

Dans le monde entier, les vagues de chaleur gagnent en fréquence et en intensité en raison du changement climatique, et la Chine ne fait pas exception. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays, et cette année s'annonce également caniculaire.

La semaine dernière, les autorités chinoises ont mis en garde contre les risques pour la santé de la chaleur sur une grande partie du territoire de l'est de la Chine, dont la région de Zhejiang, où est située la ville de Hangzhou.

"Au printemps, en automne et en hiver, une hausse de température de deux ou trois degrés n'a pas d'impact important sur nos ventes. Mais en été, lorsque les températures sont légèrement plus élevées, la différence est importante", explique Sun Chao.

Un ouvrier transporte des blocs de glace vers un camion réfrigéré à l'usine de production de glace Feichao à Hangzhou, dans la province orientale du Zhejiang, le 9 juillet 2025 en Chine AFP

Feichao est une usine relativement petite qui vend de la glace à des marchés traditionnels, aux transporteurs de produits et aux organisateurs d'événements.

Alors que le mercure a récemment dépassé les 40 degrés Celsius dans de nombreuses villes de Chine, de la glace comme celle de Feichao est utilisée pour refroidir d'immenses espaces en plein air.

Dans la province voisine du Jiangsu, les organisateurs d'un match de football auquel assistait 60.000 spectateurs ont placé plus de 10.000 grands blocs de glace autour du stade, selon le quotidien d'Etat Global Times.

300 à 400 tonnes par jour

Mercredi, au moment où l'AFP observait le chargement des camions de l'usine Feichao, un employé d'un magasin de fruits de mers avoisinant s'approche pour acheter deux blocs de glace - environ 3 euros chacun - et les transporter dans deux grands sacs en plastique.

"En mai et juin, je peux vendre environ 100 tonnes par jour. En juillet, ce chiffre augmente et je peux vendre environ 300 à 400 tonnes", relève Sun Chao.

Des blocs de glace stockés dans un magazin réfrigéré, à l'usine de production de glace Feichao à Hangzhou, dans la province orientale du Zhejiang, le 9 juillet 2025 en Chine AFP

Cela fait plusieurs années que la Chine doit faire face en été à des conditions météorologiques extrêmes.

En juin, les autorités ont émis des alertes à Pékin quand les températures dans la capitale ont atteint près de 40 degrés Celsius.

Selon les médias d'État, 102 stations météorologiques à travers le pays avaient enregistré la journée de juin la plus chaude de leur histoire.

Au cours du même mois, six personnes ont été tuées et plus de 80.000 évacuées en raison d'inondations dans la province de Guizhou, au sud.

La Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde, qui sont à l'origine du changement climatiques, de l'avis général des scientifiques.

Toutefois, le pays mène également sur le plan des énergies renouvelables, développant ce secteur à un rythme plus rapide que n'importe quel autre pays.