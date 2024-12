En difficulté face à CNews, BFMTV va lancer un grand journal de 20 heures

Dépassée par CNews dans la course aux audiences, BFMTV sort le grand jeu: la chaîne d'info, rachetée en juillet par le milliardaire Rodolphe Saadé, lancera en janvier un "grand journal de 20 heures", chassant sur les terres de TF1 et France 2.

Cette nouvelle émission confiée à Maxime Switek a été annoncée mardi matin en conférence de rédaction par le nouveau directeur général de la chaîne et ancien patron de LCI, Fabien Namias, arrivé fin septembre, a précisé BFMTV à l'AFP.

D'après Le Monde qui a révélé l'information, elle doit durer deux heures et mêler reportages, interviews et analyses d'experts, l'objectif étant "de s'éloigner des formats de confrontation pour privilégier une approche dépassionnée, voire bienveillante, de l'information".

Maxime Switek remplacera Eric Brunet, arrivé à la rentrée pour concurrencer Pascal Praud (Cnews), sur la tranche 20H00-22H00 où BFMTV promettait initialement "des faits, des coups de gueule, des coups de coeur".

La chaîne entend toutefois poursuivre sa collaboration avec Eric Brunet, comme avec sa co-animatrice Alice Darfeuille. Elle compte aussi sur ses figures internes pour remplacer Maxime Switek, actuellement aux manettes de la matinale (9H-12H).

Ce bouleversement survient dans un contexte compliqué pour la chaîne d'info.

En concurrençant les grandes chaînes généralistes, BFMTV cherche à se distinguer de CNews qui lui a chipé son statut de première chaîne d'info à plusieurs reprises ces derniers mois, en part d'audience (PDA).

En novembre, CNews, la filiale du groupe Canal+ dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a ainsi récolté une PDA de 3,1%, se hissant devant BFMTV (2,8%) pour le troisième mois consécutif, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi.

Accusé par la gauche de promouvoir des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste, CNews avait déjà battu BFMTV pour la première fois en mai puis en juin, interrompant une domination continue depuis 2008.

En audience cumulée, BFMTV conserve toutefois la première place, avec 12,5 millions de téléspectateurs par jour, soit 1,5 fois plus que CNews, fait-elle valoir.

"faire face"

Nicolas de Tavernost, PDG par intérim de RMC BFM, avait redit en outre en septembre que le succès de sa rivale reposait sur "la population plus âgée" et une durée d'écoute plus longue.

Mais la domination de CNews sur certaines tranches reste indéniable.

Son émission "L'heure des pros 2", présentée par Pascal Praud de 20h à 21H, a rassemblé 845.000 téléspectateurs en moyenne (4,1% de PDA) en novembre, contre 216.000 (1% de PDA) pour la première heure de "20H Brunet" sur BFMTV.

En proposant un grand journal de deux heures, BFMTV gardera ses téléspectateurs plus longtemps ? En piquera-t-elle à TF1 et France 2 ?

Le JT de la Une, présenté par Gilles Bouleau, a réuni en moyenne "5,5 millions de téléspectateurs" (27,6% de PDA), devançant celui de France 2, présenté par Anne-Sophie Lapix et rallongé depuis la rentrée, "avec un écart de plus de 1,7 million de téléspectateurs, un record depuis octobre 2014", selon TF1.

A BFMTV, Fabien Namias et son co-pilote Jean-Philippe Baille, qui ont succédé à Marc-Olivier Fogiel et Hervé Béroud, ont du pain sur la planche.

BFMTV a connu une vingtaine de départs au sein de sa rédaction ces dernières semaines (sur 800 journalistes au sein de RMC BFM), du fait de la clause de cession ouverte jusqu'au mois de mai avec le rachat de la chaîne par l'armateur CMA CGM de Rodolphe Saadé. Parmi eux, plusieurs figures de la chaîne, comme le directeur de la rédaction Philippe Corbé.

"Il y en aura d'autres, mais on va faire face", a assuré Nicolas de Tavernost la semaine dernière lors d'un colloque organisé par le cabinet de conseil NPA.

Il faudra aussi composer prochainement avec un probable changement dans la numérotation de la TNT et la constitution d'un bloc de chaînes d'info. Concrètement, LCI (canal 26) et Franceinfo (27) pourraient se rapprocher de BFMTV (15) et CNews (16) sur les télécommandes.

Une option vivement combattue par Nicolas de Tavernost.