En Guadeloupe, l'assainissement des eaux usées passe au vert

Au coeur d'un lotissement qui fait face à la mer des Caraïbes, dans la commune de Vieux-Fort, dans le sud de la Guadeloupe, une installation d'un genre nouveau a pris place: un bassin de gravier, bientôt couvert d'oiseaux de paradis. C'est une station d'épuration.

"C'est une station dite en filtre planté", précise Muriel Gruel, technicienne au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG), qui a inauguré ce bassin mi-mars.

"On assure le traitement des eaux usées du nouveau groupe scolaire de 300 élèves, de 53 logements et de 400 m² de commerces", détaille fièrement Muriel Gruel.

Cette inauguration n'a l'air de rien mais en Guadeloupe, où plus de la moitié des stations d'épuration sont non-conformes à la réglementation, les stations en filtre planté pourraient être une solution bien réelle.

Un filtre planté, c'est un grand bassin "dans lequel on a installé des drains et différentes couches de graviers" qui filtreront l'eau, avant "de la renvoyer dans le milieu naturel", décrit Virginie Clérima de l'Office international de l'eau, qui a mené une expérimentation de ces stations d'épurations aux Caraïbes.

Car si le concept existe avec des roseaux en milieu tempéré, notamment dans l'Hexagone, ce n'est pas le cas en milieu tropical. Le roseau y est une espèce invasive et "on a dû trouver une plante équivalente, capable d'oxygéner le filtre pour aider l'action des micro-organismes", explique Mme Clérima.

Au fil des essais, c'est l'héliconia qui a été choisie. Cette plante apparentée à l'oiseau de paradis enchaîne les qualités. "Elle croît rapidement, ne favorise pas la prolifération de moustiques, permet une bonne oxygénation et de surcroît, elle est jolie et résiliente en cas de cyclone", liste Virginie Clérima.

Enjeux cruciaux

La station de Vieux-Fort a été inaugurée par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors de son déplacement en Guadeloupe du 15 au 17 mars.

L'enjeu est crucial pour l'archipel: selon les dernières données communiquées par l'Office de l'eau, 56% des stations d'épuration étaient non-conformes à la réglementation en 2022. Et le réseau de l'assainissement non collectif reste mal cartographié, avec un indice de connaissance de 35 sur 120, selon l'office guadeloupéen.

Inauguration de la station d'épuration de Vieux-Fort, en Guadeloupe, le 16 mars 2025, en présence de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, au centre AFP/Archives

Conséquence: les eaux de baignades voient leur qualité se dégrader d'année en année, au point qu'un rapport du Conseil économique, social et environnemental (Cese) alertait fin 2022 "sur la pollution des eaux du littoral qui risquent d'être de plus en plus souvent interdites à la baignade".

La première station en filtre planté de Guadeloupe a vu le jour à Petit-Canal, dans le nord de Basse-Terre, au milieu des années 2010.

"C'était un prototype pour une école qu'on avait monté en deux mois", se souvient Leslie Verepla, chargée du projet à l'époque, évoquant une "solution idéale fondée sur la nature".

Le modèle a depuis été dupliqué, notamment à Vieux-Fort, où la station a coûté 2,7 millions d'euros, financés à 70% par le fonds vert pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires, lancé en 2023, et à 30% par l'Office français de la biodiversité (OFB).

"Nous aimerions monter à 60% sur ces projets-là", confie à l'AFP Sylvie Gustave-dit-Duflo, la présidente du conseil d'administration de l'OFB.

Quant à l'entretien, le coût reste minime: un passage par semaine suffit à constater le bon fonctionnement du système, les contrôles de conformité sont simples à réaliser et l'entretien relève de celui des espaces verts, défendent les partisans de la méthode.

La Guadeloupe compte désormais quatre stations de ce type. Certains acteurs affichent même l'ambition d'en installer au moins une par commune et de voir évoluer la règlementation qui interdit, pour l'heure, la phytoépuration pour l'assainissement individuel.