En plein redressement, le motoriste Rolls-Royce supprime jusqu'à 2.500 emplois

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, va supprimer jusqu'à 2.500 emplois dans le monde pour diminuer ses coûts, dans le cadre d'un plan de redressement mené tambour battant par son nouveau patron.

Les 2.000 à 2.500 postes qui seront supprimés, soit jusqu'à 6% des effectifs mondiaux de 42.000 personnes, sont "la prochaine étape (d'un) plan de transformation sur plusieurs années", écrit Rolls-Royce.

"Nous bâtissons un Rolls-Royce prêt pour l'avenir. Cela veut dire une organisation plus allégée et efficace", a commenté le directeur général Tufan Erginbilgic dans le communiqué mardi.

Le groupe avait déjà fortement taillé dans ses effectifs en supprimant 9.000 emplois pendant la pandémie, quand le secteur de l'aviation était paralysé.

Penser différemment

Rolls-Royce avait renoué avec les bénéfices en 2021 après une importante perte l'année précédente, quand il avait fortement souffert de la pandémie, puis le groupe est de nouveau lourdement retombé dans le rouge en 2022.

En août de cette année, le motoriste avait publié un bénéfice net part du groupe de 1,2 milliard de livres pour le premier semestre, contre une perte de 1,6 milliard sur la même période un an plus tôt, qui s'expliquait notamment par une lourde dévaluation de contrats de change avec l'envolée du dollar, en plus de l'inflation des coûts et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

M. Erginbilgic, un ex-haut dirigeant de BP qui a pris les rênes de Rolls-Royce début 2023, avait détaillé en début d'année un ambitieux plan de transformation, qui entendait notamment donner la priorité aux investissements dans "les opportunités les plus rentables".

Il avait mis en avant le besoin "urgent de penser différemment", et agité le spectre de suppressions d'emplois.

Outre les moteurs d'avion, le groupe développe en parallèle de nouveaux segments d'activité, comme son programme visant à développer des réacteurs pour de petites centrales nucléaires au Royaume-Uni.

L'action de Rolls-Royce prenait 1,87% à 217,50 pence vers 08H00 GMT à la bourse de Londres mardi.

"Rolls-Royce est l'un des titres à la meilleure performance cette année, avec un prix qui a plus que doublé dans la foulée du plan de redressement instigué par l'ex-directeur général Warren East et mené par l'actuel-directeur général Tufan Erginbilgic", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Il rappelle qu'en août "l'entreprise à revu à la hausse ses prévisions de bénéfice sous-jacent d'une fourchette de 800 millions à 1 milliard de livres, à entre 1,2 et 1,4 milliard de livres".