Energie : Israël, Chypre et la Grèce veulent approfondir leur coopération

La Grèce, Chypre et Israël ont convenu lundi d'approfondir leur coopération régionale dans le domaine de l'énergie afin de faciliter les exportations vers l'Europe, en particulier de gaz naturel et d'énergies renouvelables.

"Nous avons convenu que le secteur de l'énergie, et en particulier le gaz naturel, l'électricité et les énergies renouvelables constituaient une base solide pour la coopération dans la région", indique un communiqué à l'issue de la réunion à Nicosie.

Cette déclaration a été publiée après que le président chypriote Nikos Christodoulides, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se sont rencontrés à l'occasion du neuvième sommet trilatéral de ces pays.

Le président chypriote Nikos Christodoulides, au centre, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, à droite, et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'expriment lors de leur rencontre au palais présidentiel, à Nicosie, Chypre, le lundi 4 septembre 2023. (AP Photo/Petros Karadjias, Pool)

Le partenariat entre les trois pays, fondé il y a huit ans, se base sur la richesse énergétique en Méditerranée orientale, riche notamment en gaz naturel, et sur la sécurité de l'approvisionnement de l'Europe.

Israël exploite déjà des gisements de gaz offshore et Chypre dispose de richesses énergétiques encore inexploitées. Les deux pays cherchent des moyens d'unir leurs forces pour exporter du gaz naturel vers l'Europe.

Améliorer les exportations

Les trois dirigeants ont déclaré vouloir promouvoir des "synergies énergétiques" telles qu'une interconnexion électrique entre les trois pays et la construction éventuelle d'un gazoduc, selon la déclaration commune.

M. Netanyahu a annoncé qu'Israël et Chypre travaillaient à l'exportation des réserves de gaz de son pays vers l'Europe via l'île.

Nicosie envisage de construire un gazoduc pour transférer le gaz naturel offshore d'Israël à Chypre, où il pourrait alimenter des centrales électriques ou pourrait être liquéfié et exporté par bateau.

"Des décisions seront prises, je pense, dans les trois à six prochains mois, probablement plus près de trois mois", a déclaré M. Netanyahu.

Une coopération pré-existante

Israël, la Grèce et Chypre sont également partenaires dans la construction du câble électrique sous-marin de deux mille mégawatts le plus long et le plus profond du monde, appelé EuroAsia Interconnector, qui relie les réseaux des trois pays à l'Europe continentale.

Pendant la réunion des trois dirigeants au palais présidentiel de la capitale chypriote, une manifestation s'est déroulée à proximité pour protester contre les projets de réforme du système judiciaire israélien de M. Netanyahu.

Depuis que son gouvernement a dévoilé son projet de réformes en janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté toutes les semaines à Tel-Aviv.

La prochaine réunion des dirigeants des trois pays se tiendra en Israël l'année prochaine.