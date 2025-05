Eramet: la nouvelle direction au défi de développer les métaux pour l'Europe face à l'hégémonie chinoise

Eramet a changé lundi de patron, le Brésilien d'origine italienne Paulo Castellari accédant à la direction générale aux côtés de la présidente Christel Bories, dans l'espoir de développer les mines et l'autonomie métallique européenne face à l'hégémonie chinoise et aux ambitions américaines.

Après avoir transformé en huit ans le groupe français essentiellement métallurgique en minier, Christel Bories a cédé son siège à la direction générale lundi au cours d'une assemblée générale des actionnaires et d'un conseil d'administration.

M. Castellari, dont la nomination avait été annoncée en février, "est un dirigeant expérimenté et très international avec une forte compétence minière et nous partageons les mêmes valeurs concernant la mine responsable", a déclaré Mme Bories lors de l'AG.

Le groupe français, qui était essentiellement tourné vers la transformation du métal, est devenu sous l'impulsion de Mme Bories le seul groupe minier français centré sur les minerais et métaux de la transition énergétique (lithium, nickel..) et de l'industrie en général (manganèse).

Au passage, le groupe a cédé les métallurgistes Aubert et Duval, Erasteel et Sandouville. Il s'est aussi délesté auprès de l’État français du poids financier des mines de nickel calédoniennes en crise (SLN), dont il continue néanmoins à suivre le volet opérationnel.

Sur la période, Eramet a doublé la taille de sa mine de manganèse au Gabon, devenue la plus grande mondiale avec "15% de la production mondiale", selon Mme Bories.

Il aussi racheté en 2018 les 50% dont il ne disposait pas dans sa mine de sable minéralisé au Sénégal et il a mis en exploitation deux gisements majeurs, de nickel à Weda bay en Indonésie avec le groupe chinois Tsingshan et le gouvernement indonésien, et de lithium, à Centario en Argentine, également qualifié de "l'un des plus gros gisements au monde de lithium".

"montée en puissance" en Indonésie

"L'objectif maintenant, c'est de délivrer le plein potentiel de ce nouveau portefeuille d'Eramet", a ajouté Mme Bories.

M. Castellari, à qui revient ce défi, s'est présenté en français devant les actionnaires. "Brésilien, issu d'une famille italienne, j'ai travaillé 32 ans dans le secteur minier sur presque tous les continents", a-t-il dit.

A peine nommé, M. Castellari devait rejoindre le président français Emmanuel Macron en voyage officiel en Indonésie, où le groupe souhaiterait obtenir un relèvement de son permis de production dans la plus grosse mine de nickel du monde, exploitée depuis 2019.

Eramet et ses partenaires aimeraient obtenir du gouvernement indonésien un droit d'extraction au-delà de la limite actuelle de 32 millions de tonnes par an.

"Nous sommes relativement confiants [dans le fait que] nous devrions avoir une montée en puissance à 60 millions de tonnes, mais on ne sait pas quand", a dit Mme Bories lors de l'assemblée générale.

"dans quelles mains?"

"On n'est pas [face à un] risque de pénurie parce qu'on [manquerait] de métaux dans le monde. Il y a suffisamment de métaux disponibles sur la planète pour alimenter nos chaînes de valeur. Le problème, c'est dans quelles mains sont-ils ? Et ça s'est beaucoup concentré sur les dernières années", avait mis en garde samedi Mme Bories sur France Inter.

Revenant sur le nickel, stratégique autant pour l'industrie de base (acier inoxydable) que pour la transition énergétique (batteries des véhicules électriques), elle a souligné que 75% du nickel mondial était raffiné par des intérêts chinois.

"Et les États-Unis essaient de prendre ce qu'il reste", a-t-elle relevé. Idem pour le reste des métaux dits stratégiques, dont la Chine "contrôle déjà 40% à 50% des gisements mondiaux", a souligné Mme Bories dans les Échos.

"Donc, si l'Europe ne bouge pas, il ne va plus rester grand chose et on va être dépendants soit de l'un, soit de l'autre, pour notre alimentation en matières critiques", selon elle.

Pour alimenter ses ambitions, le groupe assure être un exemple de "mine responsable".

Les récentes critiques contre les activités au Sénégal, où Eramet est accusé d'avoir causé le déplacement de milliers d'habitants et d'avoir engouffré des kilomètres de terres le long de la côte, sont notamment "erronées", affirme-t-elle, en assurant que le groupe y agit "de manière extrêmement responsable en termes de gestion de l'eau, de biodiversité, de relations avec les communautés".