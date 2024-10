Espagne: le taux de chômage consolide sa baisse au troisième trimestre

Le taux de chômage en Espagne s'est établi à 11,21% de la population active au troisième trimestre, après 11,27% au trimestre précédent, selon des données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Au 30 septembre, 2.754.100 personnes étaient inscrites au chômage en Espagne, quatrième économie de la zone euro, selon l'INE, qui précise qu'il s'agit d'une baisse de 1.200 personnes par rapport au trimestre précédent, mais de plus de 140.000 sur les 12 derniers mois.

Le taux de chômage avait fortement chuté au deuxième trimestre, puisqu'il était encore de 12,29% en mars, soit une baisse de 1,02 point au 30 juin, reflétant la forte croissance de l'économie espagnole.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez s'est immédiatement félicité de ces chiffres "formidables", affirmant qu'ils montraient "la force du marché du travail" du pays.

"Nous atteignons des records historiques en matière d'emploi et le chômage tombe à son plus bas niveau depuis 2008", a-t-il lancé dans un message sur le réseau social X, ajoutant que "(l')objectif du plein emploi se rapproche".

Le nombre de personnes ayant un emploi était à la fin du troisième trimestre de 21.823.000, soit une hausse de 138.300 par rapport au trimestre précédent (114.800 chez les hommes et 23.500 chez les femmes), poursuit le communiqué de l'INE.

Par secteur d'activité, l'emploi a surtout augmenté dans les services (+152.700) et à un degré moindre,dans l'industrie (+23.400).

"Ce sont des chiffres qui montrent sans aucun doute que les réformes et les mesures de politique économique mises en oeuvre sont efficaces et nous permettent d'avoir un marché du travail plus dynamique, plus stable et avec une grande capacité de création d'emplois", a déclaré le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo, dans un message sur X.

Le taux de chômage avait fortement grimpé durant la pandémie de Covid-19 pour dépasser les 16% de la population active. Il a depuis nettement reflué grâce au rebond du tourisme, dont dépendent près de 13% des emplois en Espagne, tout en se maintenant à un niveau élevé.

Dans ses dernières prévisions macroéconomiques, le gouvernement tablait sur un chômage à 11,2% de la population active fin 2024, puis à 10,2% fin 2025, à la faveur d'une croissance économique attendue à 2,7% cette année et à 2,4% l'an prochain.

Cet objectif est jugé ambitieux par le Fonds monétaire international (FMI), qui prévoit un taux de chômage à 11,2% fin 2025. Cela ferait de l'Espagne le pays avec le plus fort pourcentage de demandeurs d'emploi de l'UE, selon le FMI.

M. Cuerpo avait récemment déclaré que l'objectif de l'exécutif était de ramener progressivement le chômage à 8% de la population active d'ici à la fin de la législature en 2027, un niveau qui en Espagne correspond au "plein emploi", avait-il assuré.