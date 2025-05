Etats-Unis et Chine mettent leur guerre commerciale sur pause

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent (à gauche) et le représentant au Commerce Jamieson Greer parlent aux journalistes, le 11 mai 2025 à Genève

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés, marquant une désescalade dans leur guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale.

Cette suspension prendra effet "d'ici le 14 mai", ont annoncé les deux plus grandes puissances économiques globales dans un communiqué commun publié après deux jours de négociations à Genève, scrutées par le monde entier.

Concrètement, les deux camps acceptent de suspendre des surtaxes de 115 points de pourcentage qu'ils s'étaient imposées ces dernières semaines, dans le cadre d'une surenchère lancée en avril par un Donald Trump dénonçant une relation commerciale déséquilibrée en faveur de la Chine.

Ces mesures ramèneront donc provisoirement les droits de douane sur les produits chinois importés par les Etats-Unis à 30%, et les droits de douane sur les produits américains importés par la Chine à 10%, pendant la poursuite des tractations entre les deux pays, a expliqué le représentant américain au Commerce Jamieson Greer lors d'une conférence de presse à Genève.

Si la trêve annoncée lundi n'est valable que pendant trois mois, il s'agit d'un premier signe concret d'apaisement dans cette guerre commerciale qui a fait tanguer les marchés financiers et alimenté des craintes d'inflation et de ralentissement économique, aux Etats-Unis comme en Chine.

Fichier vidéo Preuve du soulagement des milieux économiques, la bourse de Hong Kong a bondi de plus de 3% dans les minutes suivant la publication du communiqué commun. De son côté, le dollar, qui avait pâti de la guerre commerciale, s'est repris par rapport au yen et à l'euro.

"Aucun camp ne veut une dissociation" des économies américaine et chinoise, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lundi à Genève. Mais "nous voulons une (relation) commerciale plus équilibrée", a-t-il ajouté, estimant que les barrières douanières instaurées ces derniers mois avaient de facto mis en place un "embargo" sur les échanges entre les deux pays.

La réduction de ces droits de douane est "dans l'intérêt commun du monde", a commenté lundi le ministère chinois du Commerce, saluant des "progrès substantiels" dans les négociations commerciales avec Washington.

"Grand respect"

La trêve annoncée lundi est le fruit de deux jours de négociations à Genève entre, côté américain, MM. Bessent et Greer, et, côté chinois, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Cette rencontre, qui s'est déroulée selon M. Bessent dans un "grand respect", était la première en face-à-face de hauts responsables des deux pays depuis que M. Trump avait imposé début avril une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants.

Pékin avait riposté avec 125% de droits de douane sur les produits américains.

Les deux pays "ont intérêt à avoir des échanges commerciaux équilibrés, et c'est ce vers quoi les Etats-Unis vont tendre", a souligné M. Bessent, appelant la Chine à "s'ouvrir à davantage de biens américains".

Montage photos du 4 avril 2025 montrant le président américain Donald Trump (g) et son homologue chinois Xi Jinping AFP/Archives

Selon le communiqué commun, les deux pays sont en outre convenus d'"établir un mécanisme pour poursuivre les discussions sur les relations commerciales et économiques".

Washington et Pékin vont également "travailler de façon constructive" sur la question du fentanyl, un puissant opioïde de synthèse qui fait des ravages aux Etats-Unis, a affirmé M. Greer.

Donald Trump a en partie justifié ses droits de douane contre la Chine en affirmant vouloir réduire la quantité de fentanyl arrivant aux Etats-Unis depuis ce pays.

"Point de départ"

L'annonce faite lundi "va au-delà de ce qu'attendaient les marchés", relève Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, qui y voit un "bon point de départ pour que les deux pays négocient".

"Du point de vue de la Chine, le résultat de ces négociations est un succès, car la Chine a adopté une position de fermeté face à la menace américaine de droits de douane élevés, et est parvenue à faire baisser drastiquement ces droits de douane sans faire de concessions", ajoute-t-il.

Si la trêve constitue un "progrès important", "il y a encore des efforts à fournir pour parvenir à un accord formel" et la situation "pourrait se dégrader", prévient néanmoins Daniela Sabin Hathorn, analyste de Capital.com.

Les tractations se sont tenues à huis clos dans la résidence du représentant suisse auprès des Nations unies, une villa cossue nichée sur la rive gauche du Léman.

La réunion à Genève a eu lieu deux jours après que Donald Trump a dévoilé un accord commercial avec le Royaume-Uni, le premier conclu depuis qu'il a imposé des droits de douane plus ou moins prohibitifs à tous les pays.

burs-gkg/tq/eb