Etats-Unis et Chine vont dévoiler les détails de l'accord commercial conclu ce week-end

Les Etats-Unis et la Chine doivent dévoiler lundi le détail des "progrès" qu'ils disent avoir accomplis ce week-end lors de négociations à Genève destinées à faire baisser la tension dans l'épineux dossier des droits de douane.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales, engagées dans un bras de fer commercial depuis l'imposition de droits de douane prohibitifs par Donald Trump, doivent diffuser dans la journée un communiqué commun.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé dimanche que les discussions avaient permis de faire "des progrès substantiels", dans une brève déclaration à la presse à l'issue de la rencontre de deux jours avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Ce dernier lui a emboîté le pas quelques heures plus tard en évoquant devant des journalistes des "progrès importants" après deux jours de discussions qu'il a qualifiées de "franches, approfondies et substantielles".

Pékin et Washington se sont mis d'accord pour établir "un mécanisme de consultation" sur le commerce, a souligné He Lifeng. Le vice-ministre chinois du Commerce Li Chenggang a précisé que le mécanisme en question permettrait "des échanges réguliers et irréguliers relatifs aux questions commerciales".

"Très encourageant"

Dans un communiqué, la Maison Blanche a salué ce qu'elle a appelé un nouvel "accord commercial" avec la Chine, sans donner davantage de détails.

La rencontre de Genève était la première en face à face de hauts responsables des deux pays depuis que M. Trump a imposé début avril une surtaxe de 145% sur les marchandises venant de Chine, en plus des droits de douane préexistants.

Montage photos du 4 avril 2025 montrant le président américain Donald Trump (g) et son homologue chinois Xi Jinping AFP/Archives

Pékin, qui a promis de combattre "jusqu'au bout" ces surtaxes, a riposté avec 125% de droits de douane sur les produits américains.

Cette guerre commerciale a ébranlé les marchés financiers mondiaux et alimenté des craintes d'inflation aux Etats-Unis et de ralentissement économique.

Les investisseurs ont accueilli ces annonces avec un optimisme prudent, sans euphorie. Les Bourses asiatiques s'orientaient dans l'ensemble en hausse à la mi-journée (+0,9% à Hong Kong, +0,4% à Shanghai, +0,5% à Séoul, +0,7% à Singapour), à l'exception notable de Tokyo (-0,1%).

"Ces discussions marquent un pas en avant significatif et, nous l'espérons, sont de bon augure pour l'avenir", a déclaré la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Ngozi Okonjo-Iweala, après avoir elle-même rencontré He Lifeng. "Ces progrès sont importants nous seulement pour les Etats-Unis et la Chine, mais aussi pour le reste du monde, notamment les économies les plus vulnérables."

Les tractations se sont tenues à huis clos dans la résidence du représentant suisse auprès des Nations unies, une villa cossue nichée sur la rive gauche du Léman.

"C'est très encourageant", a réagi auprès de l'AFP la vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute (ASPI), Wendy Cutler, après la fin des négociations. "Les deux parties ont discuté durant plus de 15 heures. C'est une très longue réunion pour deux pays et je vois ça comme un point positif."

Cependant, "le diable est dans les détails", a-t-elle ajouté.

La réunion à Genève est intervenue deux jours après que Donald Trump a dévoilé un accord commercial avec le Royaume-Uni, le premier conclu depuis qu'il a imposé des droits de douane plus ou moins prohibitifs à tous les pays.