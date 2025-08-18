"Evoluer avec l'époque": Xavier de Moulins fête sa 15ème rentrée à la tête du JT de M6

A la barre du 19:45 sur M6 depuis 2010, Xavier de Moulins bat un record de longévité en dehors des grands-messes de TF1 et France 2. A 54 ans, également écrivain et animateur d’un podcast culturel sur RTL, il confie "n’avoir pas vu le temps passer".

Question : Après toutes ces années de JT suivi en moyenne par 2,2 millions de téléspectateurs, pas de lassitude ?

Réponse: "L'exercice a complètement modifié mon rapport au temps. Quand on me dit +c'est pour la fin de semaine+, ça me parait dans 1.000 ans, et quand on me dit +c'était hier+, c'était il y a 20 ans. C'est comme avec un enfant, un jour vous vous retournez et il a 15 ans. Le JT c'est exactement pareil.

Vous avez un cadre qui est hyper répétitif: c'est la même chose tous les jours, vous faites les mêmes marches pour aller dans le même studio, mais dedans il y a une variété infinie d'événements qui vont se succéder, ce qui fait que ce n'est jamais la même chose et ça rend l'exercice vraiment marrant.

Quand j'arrive au JT, on est en 2010, là on est en 2025. Tout ce qui s'est passé en 15 ans d'actu, c'est dément, c'est délirant. A l'époque, l'iPhone vient à peine d'arriver sur le marché, Twitter n'existe pas, Instagram n'existe pas, les réseaux sociaux n'existent (presque) pas.

Q : Qu'est-ce qu'un JT moderne ?

R: "La technologie nous a permis de faire évoluer notre plateau. Avec de la réalité augmentée, des grands écrans qui s'affichent, la technologie Unreal qui est empruntée au jeu vidéo qu'on a adapté au JT pour permettre d'être en immersion dans le Bureau ovale quand on parle de Trump par exemple.

On emmène de plus en plus les gens avec nous. Pourquoi ? Parce que le JT se développe et grandit avec les réseaux sociaux et aujourd'hui on est confronté à deux choses: la disparition de la vérité au profit des vérités dites "alternatives" et puis, l'attention.

Comment capter l'attention avec un public de plus en plus sollicité par le téléphone, les écrans, la multiplication des écrans ?

Il faut que le JT évolue aussi avec l'époque, parce que ça vieillit très, très mal un JT, si on ne fait pas attention."

Q: Comment s'adresser aux jeunes ?

R: "Il se trouve qu'on a l'audience jeune la plus importante de tous les JT (avec une moyenne d'âge de 50 ans, soit huit ans plus jeune que le 20 heures de TF1 et 13 ans plus jeune que le 20 heures de France 2, selon des chiffres de Médiamétrie cités par M6, ndlr).

Le pari de lancer ce JT, 19:45, avant les 20 heures, c'était un premier contrepoint. Une présentation debout, ça rend plus incisif qu'assis. Il y a aussi le rythme d'enchaînement des sujets, qui pour moi est très, très important. L'info, c'est la même pour tout le monde. Un incendie à Marseille, c'est un incendie à Marseille !

C'est la manière dont vous racontez l'histoire et la manière dont elle est tournée sur le terrain par les journalistes qui peut faire la différence, avec un ton un peu plus jeune aussi.

Mais on ne se dit pas tous les jours +qu'est-ce qu'on va faire pour plaire aux jeunes?+"