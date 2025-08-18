"Evoluer avec l'époque": Xavier de Moulins fête sa 15ème rentrée à la tête du JT de M6

Le
18 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Camille KAUFFMANN
© 2025 AFP
Le journaliste et écrivain Xavier de Moulins, le 19 juillet 2025 à Paris

Le journaliste et écrivain Xavier de Moulins, le 19 juillet 2025 à Paris

AFP/Archives
JOEL SAGET
Partager 3 minutes de lecture

A la barre du 19:45 sur M6 depuis 2010, Xavier de Moulins bat un record de longévité en dehors des grands-messes de TF1 et France 2. A 54 ans, également écrivain et animateur d’un podcast culturel sur RTL, il confie "n’avoir pas vu le temps passer".

Question : Après toutes ces années de JT suivi en moyenne par 2,2 millions de téléspectateurs, pas de lassitude ?

Réponse: "L'exercice a complètement modifié mon rapport au temps. Quand on me dit +c'est pour la fin de semaine+, ça me parait dans 1.000 ans, et quand on me dit +c'était hier+, c'était il y a 20 ans. C'est comme avec un enfant, un jour vous vous retournez et il a 15 ans. Le JT c'est exactement pareil.

Vous avez un cadre qui est hyper répétitif: c'est la même chose tous les jours, vous faites les mêmes marches pour aller dans le même studio, mais dedans il y a une variété infinie d'événements qui vont se succéder, ce qui fait que ce n'est jamais la même chose et ça rend l'exercice vraiment marrant.

Quand j'arrive au JT, on est en 2010, là on est en 2025. Tout ce qui s'est passé en 15 ans d'actu, c'est dément, c'est délirant. A l'époque, l'iPhone vient à peine d'arriver sur le marché, Twitter n'existe pas, Instagram n'existe pas, les réseaux sociaux n'existent (presque) pas.

Q : Qu'est-ce qu'un JT moderne ?

R: "La technologie nous a permis de faire évoluer notre plateau. Avec de la réalité augmentée, des grands écrans qui s'affichent, la technologie Unreal qui est empruntée au jeu vidéo qu'on a adapté au JT pour permettre d'être en immersion dans le Bureau ovale quand on parle de Trump par exemple.

On emmène de plus en plus les gens avec nous. Pourquoi ? Parce que le JT se développe et grandit avec les réseaux sociaux et aujourd'hui on est confronté à deux choses: la disparition de la vérité au profit des vérités dites "alternatives" et puis, l'attention.

Comment capter l'attention avec un public de plus en plus sollicité par le téléphone, les écrans, la multiplication des écrans ?

Il faut que le JT évolue aussi avec l'époque, parce que ça vieillit très, très mal un JT, si on ne fait pas attention."

Q: Comment s'adresser aux jeunes ?

R: "Il se trouve qu'on a l'audience jeune la plus importante de tous les JT (avec une moyenne d'âge de 50 ans, soit huit ans plus jeune que le 20 heures de TF1 et 13 ans plus jeune que le 20 heures de France 2, selon des chiffres de Médiamétrie cités par M6, ndlr).

Le pari de lancer ce JT, 19:45, avant les 20 heures, c'était un premier contrepoint. Une présentation debout, ça rend plus incisif qu'assis. Il y a aussi le rythme d'enchaînement des sujets, qui pour moi est très, très important. L'info, c'est la même pour tout le monde. Un incendie à Marseille, c'est un incendie à Marseille !

C'est la manière dont vous racontez l'histoire et la manière dont elle est tournée sur le terrain par les journalistes qui peut faire la différence, avec un ton un peu plus jeune aussi.

Mais on ne se dit pas tous les jours +qu'est-ce qu'on va faire pour plaire aux jeunes?+"

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Vue d'un Boeing 737 en vol de la compagnie aérienne Qantas, le 18 août 2025 à Sydney
Économie

Australie: Qantas condamnée à verser 50 millions d'euros pour licenciements illégaux durant la pandémie

jtchapter: Mexique : sandale Oaxaca slip-on, la marque Adidas accusée de plagiat
International

Mexique : sandale Oaxaca slip-on, la marque Adidas accusée de plagiat

Diego Galdino, qui se filme en train de traquer les pickpockets, le 7 août 2025 à Londres
Économie

A Londres, la chasse aux pickpockets se fait aussi sur les réseaux sociaux

48.85341, 2.34121

À la une

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

International

Ukraine: Zelensky et les dirigeants européens attendus ensemble à la Maison Blanche

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

International

Pour Emmanuel Macron, Poutine ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine

Rencontre

Guerre en Ukraine : Ursula Von der Leyen et Emmanuel Macron aux côtés de Zelensky pour rencontrer Trump à Washington

Protestation

"Fin de la guerre à Gaza", "retour des 50 otages"... en Israël, une grève générale contre la politique de Netanyahu

Mutilations génitales

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?