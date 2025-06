Face à la menace russe, le Royaume-Uni va construire de nouveaux sous-marins d'attaque

Le Royaume-Uni va construire jusqu'à 12 sous-marins nucléaires d'attaque et six usines de munitions, a annoncé lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer, dans le cadre de son engagement à réarmer le pays face à la "menace" posée notamment par la Russie.

En déplacement à Glasgow, en Écosse, le dirigeant travailliste a détaillé sa stratégie pour faire du Royaume-Uni une nation "prête au combat" et "équipée pour les décennies à venir".

"La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui est plus grave, plus immédiate et plus imprévisible que jamais depuis la Guerre froide", a-t-il déclaré.

"Nous sommes confrontés à une guerre en Europe, à de nouveaux risques nucléaires, à des cyberattaques quotidiennes, à une agression croissante de la Russie dans nos eaux, qui menace (aussi) notre espace aérien", a-t-il ajouté.

Parmi les mesures phares annoncées, la construction de jusqu'à 12 sous-marins à propulsion nucléaire dotés d'armes conventionnelles, dans le cadre de l'alliance militaire Aukus, avec les Etats-Unis et l'Australie.

Ces derniers remplaceront la flotte actuelle du Royaume-Uni dès la fin des années 2030. Pour l'instant cette flotte est constituée de sept sous-marins de ce type.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (c), le secrétaire britannique à la Défense John Healey (3e d) et le directeur du programme Type 26 de BAE Systems, David Shepherd (2e d), lors d'une visite de l'usine Govan de BAE Systems, à Glasgow, le 2 juin 2025 en Ecosse POOL/AFP

Keir Starmer a également confirmé que le Royaume-Uni dépenserait 15 milliards de livres sterling (17,7 milliards d'euros) pour son programme d'ogives nucléaires.

Cette annonce s'inscrit dans "le renforcement de notre dissuasion nucléaire en tant que garant ultime de notre sécurité et de notre sûreté", a-t-il ajouté.

Parallèlement, il a annoncé la création de six nouvelles usines de munitions, devant créer quelques 1.000 emplois. Cela portera à 6 milliards de livres le budget alloué aux munitions durant cette législature.

Nouvelles technologies

Le Premier ministre britannique avait annoncé fin février une hausse inédite depuis la fin de la Guerre froide des dépenses de défense nationales à 2,5% du PIB en 2027 contre 2,3% actuellement.

Il a évoqué l'ambition du gouvernement de dépenser 3% du PIB national dans la défense durant la prochaine législature, soit au-delà de 2029, mais sans vouloir s'engager sur une date précise.

"Lorsque nous sommes directement menacés par des États disposant de forces militaires avancées, la manière la plus efficace de les dissuader est d'être prêt, et franchement, de leur montrer que nous sommes prêts à instaurer la paix par la force", a-t-il encore dit.

Des employés de BAE Systems, pendant une viste du Premier ministre britannique Keir Starmer à l'usine Govan de BAE Systems, à Glasgow, le 2 juin 2025 en Ecosse POOL/AFP

Dimanche, dans une tribune dans le tabloïd The Sun, il avait désigné comme pays posant une menace, outre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.

Il avait laissé de côté la Chine, alors que Londres a multiplié les efforts ces derniers mois pour apaiser les relations avec Pékin, mises à mal sous les précédents gouvernements conservateurs.

La nouvelle stratégie de défense est "un message à destination de Moscou", avait également dit dimanche sur la BBC son ministre de la Défense John Healey, évoquant la menace "croissante" posée par la Russie depuis son invasion de l'Ukraine en 2022.

La sécurité de l'Europe et le rôle du Royaume-Uni dans l'Otan sont au coeur de la révision de cette stratégie de défense, a rappelé M. Starmer, au moment où les Etats-Unis poussent leurs alliés à investir davantage dans leur défense.

"Notre politique de défense sera toujours l'Otan en premier", a-t-il souligné lors de son discours à Glasgow.

Londres compte aussi adapter ses forces armées au déploiement croissant de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les drones, qui changent la nature des conflits, tandis que John Healey a annoncé la semaine dernière la création d'un commandement dédié aux capacités cyber, défensives comme offensives.

Au moment où l'administration Trump sème le doute sur l'engagement à long terme des Etats-Unis pour la défense de l'Europe, le Royaume-Uni envisage également de renforcer ses capacités de dissuasion en achetant aux Américains des avions capables de lancer des missiles nucléaires, selon le Sunday Times.

Sans confirmer ni démentir, John Healey a indiqué "qu'une dissuasion forte est absolument essentielle pour assurer la sécurité" des Britanniques.