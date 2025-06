Faustine Bollaert va remplacer Laurence Boccolini aux "Enfants de la télé"

Le mercato se poursuit: l'animatrice Faustine Bollaert remplacera, à la rentrée, sa consoeur Laurence Boccolini aux manettes des "Enfants de la télé" sur France 2, a annoncé à l'AFP France Télévisions lundi, confirmant une information du Parisien.

Quotidiennement à l'antenne avec "Ca commence aujourd'hui" depuis 2017, Faustine Bollaert, 46 ans, pilotera aussi l'émission culte sur l'histoire de la télévision, tous les dimanches en avant-soirée.

L'animatrice préférée des Français, selon le classement annuel de TV Magazine, présente également depuis la rentrée 2024 l'émission "Héros" à 20H00 du lundi au jeudi sur RTL.

Laurence Boccolini, 62 ans, avait elle succédé en 2023 à Laurent Ruquier à la tête des "Enfants de la télé", programme relancé par le service public en 2017.

Selon le Parisien, l'ancienne animatrice du "Maillon faible" sur TF1 devrait continuer à présenter "Mot de passe: le duel" sur France 2, "à moins que d'autres projets ne se présentent à elle dans les tout prochains jours".

Au lendemain de l'annonce de son éviction des "Enfants de la télé" par le Parisien et le site de Jean-Marc Morandini, Laurence Boccolini a remercié lundi sur Instagram ses soutiens "en cette période un peu particulière et compliquée pour" elle. "Est-ce que l'aventure continue ? Avec qui ? Et où ? Je n'en ai aucune idée pour le moment", a-t-elle conclu.

Dimanche, "Les enfants de la télé" ont réuni 1,1 million de téléspectateurs en moyenne entre 18h00 et 19h00 puis 1,6 million pour la seconde partie jusqu'à 20H00, selon les données de Médiamétrie.

Cette émission de divertissement a été lancée en 1994 par Arthur sur France 2, avant son transfert sur TF1 en 1996.

Arthur, qui l'a coprésentée jusqu'en 2006 avec Pierre Tchernia, pilier du PAF décédé en 2016, a continué de l'animer jusqu'à son arrêt sur TF1 au printemps 2016.