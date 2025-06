Faute de fonds, l'ONU doit fortement réduire son aide humanitaire

Les Nations unies ont annoncé lundi une réduction drastique de l'aide humanitaire face "aux pires coupes financières" des pays donateurs et surtout des Etats-Unis. Une décision qui va aggraver le sort déjà précaire de dizaines de millions de personnes cette année.

Le nouveau plan de 29 milliards de dollars, là où l'ONU en réclamait 44 milliards pour 2025 aux pays donateurs, doit "hyper-prioriser" l'aide pour 114 millions de personnes, selon le communiqué diffusé par l'agence de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU (OCHA).

Le plan initial devait permettre d'aider "180 millions de personnes vulnérables".

Coupes brutales

Selon OCHA, l'ONU n'a réussi à récolter que 5,6 milliards de dollars, sur les 44 milliards initialement réclamés, soit 13% du total alors que l'on est déjà à la moitié de l'année et que les crises humanitaires se sont multipliées : Soudan, Gaza, République démocratique du Congo, Birmanie, Ukraine notamment.

Graphique montrant les 15 premiers pays bénéficiaires des fonds de l'Agence américaine pour le développement (Usaid) dirigés spécifiquement vers des pays au cours de l'année fiscale 2024 (entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024), en millions de dollars courants AFP/Archives

Tout le secteur humanitaire mondial a été jeté dans la tourmente par la décision du président américain Donald Trump de mettre fin ou de revoir à la baisse l'aide financière à l'étranger des Etats-Unis.

Washington était jusque-là le principal donateur en termes d'aide au développement sous toutes ses formes et les coupes brutales du financement ont des conséquences dramatiques pour l'aide d'urgence, la vaccination ou encore la distribution de médicaments pour lutter contre le sida.

Les fonds américains représentaient parfois une part importante des budgets des agences de l'ONU ou de diverses ONG, et ces pertes sont impossibles à compenser suffisamment rapidement.

Dès la fin avril, Tom Fletcher le patron d'OCHA, avait prévenu. Réduire le financement "n'est pas quelque chose dont il faut se vanter... le résultat de ces coupes dans l'aide c'est que des millions de personnes meurent", avait-il lancé depuis un hôpital bondé en Afghanistan.

Au moment même où OCHA annonçait les coupes, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) publiaient une nouvelle liste sur la faim dans le monde. Cinq des endroits cités sont confrontés à la famine ou à un risque immédiat de famine : Soudan, Gaza, le Soudan du Sud, Haïti et le Mali. "Mais sans financements ni accès, nous ne pouvons sauver des vies", dénonce la directrice du PAM, Cindy McCain.

Des cartons de médicaments livrés par l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), aujourd'hui démantelée, dans un entrepôt de pharmacie à l'hôpital de référence du comté de Lodwar, le 1er avril 2025 au Kenya AFP/Archives

Au Bangladesh, c'est la lutte contre la tuberculose et son éradication qui ont été remises en cause faute de moyens. En Afrique australe, ce sont les progrès de la lutte contre le sida qui sont menacés.

Mais les Etats-Unis ne sont pas seuls en cause, nombre de pays donateurs ayant revu à la baisse leur aide pour se consacrer à d'autres priorités.

"Tri de survie humaine"

"Nous avons été forcés de faire un tri de la survie humaine", a dénoncé Tom Fletcher lundi.

Des Palestiniens font la queue pour un repas chaud dans une cuisine caritative gérée par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies au camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 26 avril 2025 AFP/Archives

"Les comptes sont cruels, et les conséquences sont déchirantes. Trop de personnes ne recevront pas l’aide dont elles ont besoin, mais nous sauverons autant de vies que possible avec les ressources qui nous sont données", a-t-il promis.

Il faudra donc faire autant que possible avec beaucoup moins. L'ONU va se fonder sur une échelle qui classe la gravité des besoins humanitaires. Les zones classées niveau 4 ou 5 - "indiquant des conditions extrêmes ou catastrophiques" - auront la priorité.

"Des coupes budgétaires brutales nous laissent avec des choix brutaux", reconnaît Tom Fletcher.

"Tout ce que nous demandons, c'est 1 pour cent de ce que vous avez choisi de dépenser l'année dernière pour la guerre. Mais ce n'est pas juste un appel à l'argent - c'est un appel à la responsabilité globale, à la solidarité humaine, à un engagement pour mettre fin à la souffrance", enjoint-il.

L'impact n'est pas limité à la nourriture ou aux soins. A l'ouverture de la session d'été du Conseil des droits de l'homme, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit "profondément préoccupé" par les réductions de financement de son bureau et des mécanismes internationaux dans ce domaine.

Ces coupes ne feront qu'"offrir du réconfort aux dictateurs et aux autoritaires", a-t-il lancé.