Fermeture du tronçon nord du RER B: le moment de vérité attendu ce lundi

La fermeture pour la première fois un jour ouvré du RER B au nord de Paris, en direction notamment de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, annonce un lundi compliqué, certains usagers redoutant une journée de "galère".

Le trafic est totalement interrompu sur l'axe Nord de la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe, depuis samedi et jusqu'à lundi soir dans les deux sens de circulation, entre Paris-Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, en direction de l'aéroport, et sur le deuxième axe, entre Aulnay et Mitry-Claye.

Pour pallier cette interruption, un dispositif sans précédent a été déployé avec plus de 600 bus de substitution et 1.000 conducteurs mobilisés sur les tronçons fermés.

La SNCF, la préfecture de Paris et d'Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ont appelé depuis plusieurs jours les usagers concernés à reporter leurs déplacements. Et le covoiturage est offert.

Lundi en télétravail

Le weekend s'est déroulé sans perturbations majeures en dépit de quelques retards dans la rotation des bus et de moments de stress pour certains voyageurs.

Les bus étaient occupés à 80% entre le Stade de France et l'aéroport CDG tandis que ceux desservant les stations de Seine-Saint-Denis ne l'étaient qu'à 50%, selon la SNCF.

Un panneau informe les usagers de la fermeture du tronçon nord du RER B, le 13 août 2023 à la Gare du Nord à Paris AFP

"Le dispositif a été bien rodé", a assuré un porte-parole de la compagnie ferroviaire à l'AFP, se disant "raisonnablement confiant pour lundi". Pour autant, "il faut absolument que tous ceux qui le peuvent reportent leur trajet" lundi, jour de reprise du travail, a-t-il prévenu.

Les bus de substitution sont en mesure de transporter "à peu près 100.000 personnes" alors qu'un lundi comme le 14 août, quelque 200.000 voyageurs sont susceptibles d'emprunter le tronçon du RER interrompu, a averti samedi matin sur France Info le préfet de région Marc Guillaume.

L'inquiétude concerne principalement les professions "de première ligne" qui ne peuvent pas poser de RTT ou télétravailller, comme les professionnels de santé.

Les temps de parcours sont aussi grandement augmentés. Ainsi, pour se rendre à l'aéroport de Roissy depuis la gare du Nord, il fallait compter près d'une heure dimanche, contre 31 minutes en temps normal, selon le site du Transilien.

La ligne K du Transilien et le TER entre Paris et Laon sont également interrompus entre Paris et Mitry-Claye durant ces trois jours.

Le ministre des Transports Clément Beaune et le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou ont prévu de se rendre lundi matin à la Gare du Nord pour évaluer la situation.

Modernisation

Dimanche, les usagers se sont adaptés. "C'est la galère", pestait Badia qui réside au Havre (Seine-Maritime).

Anne Peitavi partie de Corse, devait prendre un vol pour l'Australie, où elle réside. "On ne pouvait pas se permettre de rater le vol Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Sydney (...) Heureusement, j'avais prévu large mais, sinon, on aurait sûrement raté notre correspondance internationale".

Réalisés au cœur de l'été, quand la ligne est moins fréquentée, ces travaux ont pour objectif de moderniser les voies du RER B et de le doter d'un nouveau terminus près du Stade de France, utilisable en cas de coupure sur la ligne.

Le chantier est financé sur le budget du CDG Express, une liaison rapide qui doit relier rapidement la capitale à l'aéroport de Roissy à partir de 2026.

La RATP et Ile de France mobilités multiplient les travaux en ce dernier été avant les Jeux olympiques de Paris. Les ligne de RER A, C, D, E connaissent des fermetures partielles jusqu'à fin août, tout comme plusieurs lignes de métro.