Fin de la grève à Radio France après une semaine de mobilisation

01 Sep. 2025 à 15h58 (TU)
AFP
La grève à Radio France va être levée, après une semaine de mobilisation contre des projets de réorganisation interne

La grève à Radio France va être levée à l'issue de la journée de lundi après une semaine de mobilisation contre des projets de réorganisation interne, ont annoncé les syndicats.

"Si l'ensemble des revendications n'a pas été satisfait, l'écoute et la confiance que la direction doit aux salarié.es de Radio France et à leurs représentants sont revenus au centre des discussions", ont estimé les syndicats CFDT, CGT, FO, SNJ, SUD et UNSA dans un communiqué commun après une assemblée générale.

"Je salue le dialogue constructif qui nous a permis de sortir de cette situation", a pour sa part écrit la présidente du groupe public, Sibyle Veil, dans un message interne consulté par l'AFP.

Elle a assuré vouloir agir "de manière progressive, concertée et avec un cap" pour "faire avancer des évolutions qui nous semblent stratégiques pour notre avenir".

"On a estimé que l'engagement de la direction, qui était de créer une sorte de dialogue social, était un message positif (...) mais il faut rester vigilant", a déclaré Guillaume Baldy, représentant du syndicat FO, durant l'AG.

Cette grève illimitée avait débuté le 25 août, jour de la rentrée des radios, pour protester contre "la stratégie éditoriale" et plusieurs réformes voulues par Mme Veil.

Parmi elles, l'arrêt de la radio Mouv' sur la FM, des changements éditoriaux au sein d'Ici (ex-France Bleu, le réseau des radios locales publiques) et l'arrêt d'émissions d'investigation.

Le mouvement a perturbé les antennes d'Ici et France Culture notamment, mais aussi de France Inter, qui n'avait pas pu diffuser sa nouvelle "Grande matinale" dans son intégralité le 25 août.

Lors des négociations, "la direction s'est engagée à ne pas réduire les moyens des chaînes en cours de saison, quelles que soient les contraintes qui pourraient peser sur le budget 2026", selon les syndicats.

Sur l'investigation, la baisse du temps d'antenne devra être compensée par le fait que les équipes aient "plus de temps pour enquêter", a déclaré Benoît Gaspard (syndicat Sud) lors de l'AG.

Sur le passage de Mouv' uniquement au numérique, une "commission de suivi se tiendra jusqu'au reclassement de la totalité des salarié.es en CDI", selon les syndicats.

Enfin, concernant les changements au sein d'Ici, des "discussions se feront à l'automne au sein de chaque station afin que les évolutions soient effectives au plus tard à la rentrée de janvier 2026", ont précisé les syndicats.

