Foot: Rennes rend hommage à Arman Soldin, journaliste AFP mort en Ukraine

Le Stade rennais rend hommage à Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine et qui avait porté les couleurs rouge et noir à l'adolescence, , le 14 mai 2023 à Rennes

Le Stade rennais a rendu hommage dimanche à Arman Soldin, journaliste de l'AFP mort cette semaine en Ukraine, qui avait grandi à Rennes et porté les couleurs Rouge et Noir à l'adolescence.

Juste avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 Rennes-Troyes, les joueurs et le public d'un stade Roazhon Park plein ont observé un temps d'applaudissements, tandis que les écrans diffusaient une photo du journaliste de 32 ans.

"Avec courage et engagement, il n'aura eu de cesse d'informer le plus grand nombre de la réalité d'un conflit", a annoncé le speaker du club. "Passionné de foot et fidèle supporter des Rouge et Noir, il avait porté nos couleurs entre 2006 et 2008".

Fichier vidéo Pour l'occasion, le club avait invité une trentaine de proches du jeune journaliste, sa famille qui réside à Rennes et des amis accourus pour la soutenir.

Né à Sarajevo, Arman Soldin était arrivé enfant en France pour fuir la guerre et a laissé à Rennes le souvenir d'un élève brillant et d'un passionné de football.

Les joueurs applaudissent en hommage d'Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine et qui avait porté les couleurs rouge et noir à l'adolescence, , le 14 mai 2023 à Rennes AFP

Il n'a d'ailleurs jamais cessé de taper dans le ballon. Lors de ses débuts à l'AFP en 2015 comme stagiaire au bureau de Rome, il avait rejoint les confrères qui se retrouvaient un soir par semaine sur le terrain, mais aussi joué avec des migrants à l'occasion d'un reportage à Lampedusa.

Embauché à l'AFP à Londres, il était devenu en parallèle correspondant sportif pour Canal+ à partir de 2019.

Le Stade rennais rend hommage à Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine et qui avait porté les couleurs rouge et noir à l'adolescence, , le 14 mai 2023 à Rennes AFP

Il avait d'ailleurs gardé cette casquette même après être devenu à l'automne dernier coordinateur vidéo de l'AFP à Kiev, et la retrouvait avec plaisir et légèreté lors de ses périodes de repos à Londres.

Et même en Angleterre, il avait gardé un attachement particulier au Stade rennais. Sur son compte Twitter, une vidéo de septembre 2021 le montre en tribune de presse au Tottenham Stadium, un oeil sur le terrain et l'autre sur un match Marseille-Rennes sur sa tablette.