Fournitures scolaires: des prix encore trop élevés, selon l’UFC-Que Choisir

Après une légère baisse en 2024, les prix des fournitures scolaires enregistrent cette année une hausse de 2%, selon une estimation communiquée mardi par l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui pointe une flambée attendue début septembre.

"Globalement, les prix des fournitures scolaires se maintiennent à un niveau élevé", explique à l'AFP Noé Baudoin, chargé des études à l'UFC-Que Choisir, dans le sillage de "la forte hausse intervenue en 2023."

Sur 118 produits analysés par l'association entre début juillet 2024 et début juillet 2025, 41 ont vu leurs prix augmenter de 2% ou plus, 23 ont enregistré une baisse d'au moins 2%, et 54 sont restés stables.

Selon l'association, la hausse de 10% en 2023 du prix des fournitures, due à l'envolée des tarifs des matières premières - notamment de la pâte à papier et du pétrole - n'a jamais été complètement effacée alors que le coût de ces matières est "revenu au plus bas".

"Quand les matières premières flambent, les prix sont directement impactés. En revanche, on ne l'observe pas vraiment sur les prix en rayons quand elles baissent", regrette Noé Baudoin.

Autre enseignement de l'étude: le moment des achats a un impact significatif sur le budget. Les prix ont tendance à légèrement baisser au cours de l'été mais connaissent un pic au moment de la rentrée, début septembre.

"Le gros conseil, c'est vraiment de ne pas faire ses achats à la rentrée, même si c'est tentant d'attendre les consignes des professeurs", relève Noé Baudoin.