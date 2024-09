France: à 1,2% sur an, l'inflation a nettement ralenti en septembre, indique l'Insee

Les prix ont augmenté de 1,2% sur un an en France au mois de septembre, en net recul par rapport à l'inflation de 1,8% enregistrée en août, a indiqué vendredi l'Insee dans une première estimation.

La ralentissement de l'inflation s'explique à la fois par le ralentissement de la hausse des prix des services (2,5% sur un an en septembre après 3% en août) et la diminution des prix de l'énergie (-3,3%) et des produits manufacturés (-0,3%), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le coût des produits alimentaires (+0,5% sur un an) et du tabac (+8,7%) a quant à lui évolué au même rythme qu'au mois d'août, selon cette estimation provisoire qui devra être confirmée mi-octobre.

L'indice des prix à la consommation (IPC) se maintient donc pour le deuxième mois de suite sous l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, fixé à 2%.

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est également passé sous la barre symbolique des 2%, à 1,5% sur un an en septembre contre 2,2% en août.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation est en recul de 1,2% en septembre. Il s'agit de "la baisse mensuelle des prix la plus forte depuis le début de la série (statistique, NDLR) en 1990", souligne l'Insee.

"À l'effet saisonnier de la baisse du prix des transports (aériens notamment) et des services d'hébergement, s'ajoutent en particulier la baisse marquée des prix de l'énergie, le retour à la normale de certains tarifs après les Jeux Olympiques et Paralympiques et la baisse du prix des services de santé", énumèrent les statisticiens nationaux.

"À l'inverse, les prix des produits manufacturés augmenteraient sur un mois, portés par la hausse des prix de l'habillement et des chaussures", complète l'Insee.

Dans sa dernière note de conjoncture, publiée début septembre, l'Insee prévoyait que l'indice des prix à la consommation atteigne 1,6% sur un an en décembre 2024.