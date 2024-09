France 2: le JT de 20h00 bientôt allongé à une heure

Petite révolution de l'info sur France 2: le traditionnel journal télévisé de 20h00 va être allongé pour durer désormais une heure, afin de "prendre le temps" de "décrypter" un "monde complexe", a annoncé France Télévisions mercredi.

"A partir de la semaine prochaine, vous retrouverez entre 20h00 et 21h00 une heure d'info", a déclaré le directeur de l'information du groupe public, Alexandre Kara, lors de la grande conférence de rentrée.

Ce 20h00 nouveau format débutera le 9 septembre. Jusqu'à présent, le 20h00 durait 35 minutes environ.

"On va donner plus de temps au 20h car c'est plus que jamais nécessaire dans l'environnement complexe qui est le nôtre", a argumenté M. Kara, selon qui il est "vital" de "prendre le temps de l'information".

"Cela va sans doute à contre-courant d'une époque faite de raccourcis", a quant à elle souligné la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci. Selon elle, "l'exigence des Français pour comprendre et décrypter le monde est décuplée".

Le JT de 20h00 de France 2 est présenté en semaine par Anne-Sophie Lapix et le weekend par Laurent Delahousse.

Cet allongement "ne veut pas dire qu'on va perdre du rythme", a assuré Mme Lapix, en promettant "des reportages longs pour prendre le pouls de la société", ainsi que "plus d'enquêtes".