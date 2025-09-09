France: la production industrielle se replie de 1,1% en juillet, selon l'Insee

La production industrielle française s'est repliée de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, suivant la même tendance que l'industrie manufacturière (-1,7%), affectée par une baisse de la construction aéronautique et spatiale, a indiqué mardi l'Insee.

Ce repli fait suite au fort rebond de la production industrielle (+3,7%, légèrement révisé en baisse) et manufacturière (+3,5%) qui avait été observé en juin, a précisé l'Institut national de la statistique.

Sur un mois, la production manufacturière a souffert de la baisse de la fabrication de matériels de transports (-10,7% après +16,3% en juin), particulièrement la construction aéronautique et spatiale "par contrecoup d'un pic de production en juin", a expliqué l'Insee dans un communiqué.

La production est en baisse également dans la fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,2%) et l'agro-alimentaire (-1,3%). Elle a en revanche continué d'augmenter dans la cokéfaction et le raffinage (+2,5% après +21,0%), les industries extractives, énergie, eau (+1,6%) et les autres produits industriels (textile, métallurgie, chimie, pharmacie, etc.) (+1,0%).

Dans la construction, la production a rebondi de 0,6% en juillet par rapport à juin (-0,2%), à la hausse dans les travaux de construction spécialisés et celle de bâtiments, mais en baisse dans le génie civil.

Sur un an, la production industrielle (+0,8%) et manufacturière (+1,3%) s'est inscrite en hausse sur les trois mois allant de mai à juillet, comparés à la même période en 2024, tirée par la fabrication de matériels de transport (+10,5%).

Toujours sur un an, la construction est en baisse de 3,6% entre mai et juillet par rapport à la même période l'année précédente.