France: le taux de chômage stable à 7,5% au deuxième trimestre, selon l'Insee

Le
08 Aoû. 2025 à 05h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le taux de chômage en France s'établit à 7,5% au deuxième trimestre 2025, a indiqué l'Insee

Le taux de chômage en France s'établit à 7,5% au deuxième trimestre 2025, a indiqué l'Insee

AFP/Archives
Jean-Christophe VERHAEGEN
Partager 2 minutes de lecture

Le taux de chômage en France au sens du Bureau international du Travail (BIT) s'établit à 7,5% au deuxième trimestre 2025, a rapporté vendredi l'Insee, qui a aussi révisé de 7,4% à 7,5% le taux du premier trimestre.

Le taux de chômage reste donc "stable", selon l'Institut national des Statistiques, qui précise que le nombre de chômeurs au sens du BIT augmente de 29.000 sur le trimestre à 2,4 millions de personnes.

Le taux de chômage de la population active en France demeure ainsi "légèrement supérieur" à son point le plus bas depuis 1982, de 7,1%, et inférieur de 3 points à son pic de mi-2015.

Ce taux ne prend en compte que les chômeurs qui recherchent du travail et sont immédiatement disponibles sur le marché du travail. Il est calculé sur la base d'une enquête et ses résultats diffèrent des statistiques sur les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail.

Au deuxième trimestre, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans diminue de 0,2 point par rapport au premier trimestre, mais reste élevé à 19% et en augmentation de 1,2 point sur un an.

Le taux de chômage des seniors de 50 ans et plus reste stable sur le trimestre à 4,8% et inférieur de 0,2 point par rapport au deuxième trimestre 2024.

Celui des 25-49 ans augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an à 6,9%.

Le taux de chômage des femmes est "quasi stable" (-0,1 point) à 7,3%, tandis que celui des hommes augmente de 0,2 point à 7,7%.

Le halo autour du chômage, constitué des personnes qui souhaitent un emploi mais n'en recherchent pas ou ne sont pas immédiatement disponibles, atteint 1,9 million de personnes, soit 4,4% de la population des 15-64 ans. Il augmente légèrement sur le trimestre, de 21.000 personnes, mais diminue de 51.000 personnes sur un an.

Enfin, le taux d'emploi continue de progresser, quoique très légèrement, au deuxième trimestre, atteignant 69,6%, son plus haut historique depuis que l'Insee a commencé à le mesurer en 1975. Il est 0,5 point au-dessus de son niveau du deuxième trimestre 2024.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Montage photo réalisé le 7 août 2025 montrant le conseiller économique Stephen Miran à Washington, le 30 avril 2025 (à gauche), et le président américain Donald Trump à Washington, le 6 août 2025 (à droite)
Économie

Trump met un pied à la Fed en nommant gouverneur un de ses conseillers

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025
Économie

Le flegme de Wall Street à l'égard des droits de douane américains s'estompe

Vue générale de la grande salle d'assemblée du Palais des Nations où se tiennent les négociations en vue d'élaborer le premier traité international sur la pollution plastique à Genève, le 5 aout 2025
Économie

Négociations plastique: les écologistes dénoncent la présence croissante de lobbyistes du pétrole

48.85341, 2.34121

À la une

International

Israël se dote d'un plan pour "prendre le contrôle" de la ville de Gaza

International

L'Arménie et l'Azerbaïdjan vont signer un accord de paix à Washington, selon Trump

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

Afrique

Droits de douane américains: Algérie, Maroc, Madagascar... Qui sont les gagnants et les perdants en Afrique?

Tensions

L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

International

Qui est Gali Baharav‑Miara, cette magistrate qui défie Benjamin Netanyahu ?

TERRIENNES

En Côte d'Ivoire, des femmes victimes d'excision retrouvent espoir