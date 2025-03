France Télévisions: les logos des chaînes remplacés par "france.tv" en juin

Les logos de France 2, France 3, France 4 et France 5 disparaîtront de l'antenne à partir du 6 juin et seront remplacés par la "marque média unique" france.tv, a annoncé la présidente du groupe public France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, mardi.

"Sur France 2 et toutes les chaînes du groupe, vous verrez non plus un .2 en haut a droite mais vous verrez france.tv", a assuré la dirigeante lors d'une conférence de presse, en dévoilant cette "petite révolution".

"Pour un môme de 15 ans, le .2, ça ne veut rien dire (...). On ne va pas faire disparaître" les chaînes elles-mêmes, mais "la marque, c'est france.tv" à partir du 6 juin, a-t-elle développé.

A cette date, un changement de numérotation de plusieurs chaînes va intervenir, découlant de l'arrêt sur la télévision numérique terrestre (TNT) de C8 et NRJ12 depuis fin février.

Sur le numéro 4 des télécommandes, France 4 va remplacer Canal+ qui quitte la TNT, ce qui va permettre un enchaînement logique de France 2 à France 5.

"En regroupant les numéros, cela nous a libéré" de la nécessité d'afficher ces numéros et "nous a permis de faire plus vite la révolution de la marque", a affirmé Mme Ernotte Cunci.

Toutefois, la chaîne d'info continue franceinfo, la marque commune à France 3 et France Bleu Ici, l'offre jeunesse Ookoo et Outre-mer La Première vont garder leurs marques.

Après le regroupement des sites des chaînes linéaires et le succès de la plateforme gratuite france.tv (36 millions de visiteurs par mois), un nouveau pas va être franchi dans l'intégration.

"L'union fait la force" et "tout notre enjeu est d'être reconnu", à l'heure des applications et réseaux sociaux, selon la présidente de France Télévisions. Elle a pris l'exemple du même cheminement à la BBC en Angleterre.

Cependant, "on ne va pas lisser les identités" de chaque chaîne, a-t-elle tempéré, alors que l'enjeu est aussi de ne pas perdre les publics.

France 4, chaîne jeunesse et culturelle, va voir son accès facilité pour les téléspectateurs en passant du canal 14 au canal 4. Son offre de programmes va être "renouvelée et augmentée", selon les mots de Stéphane Sitbon Gomez, directeur des antennes.

Les documentaires, fictions et l'information vont être développés pour les enfants, quand les premières parties de soirée donneront accès à deux fois plus de films, soit une centaine par an, ainsi qu'à des documentaires.

Lancée en 2017, la plateforme france.tv, qui rassemble tous les contenus, monte en puissance. Mi-2025, elle intégrera toute l'offre vidéo de l'audiovisuel public: les contenus de l'Ina, LCP et Public Sénat, TV5 Monde et France 24, après déjà Arte.

Mme Ernotte Cunci vise aussi davantage d'information et des podcasts sur la plateforme.

Elle prépare actuellement un projet de candidature pour un troisième mandat à la tête de France télé.