François Bayrou donne dimanche à 18H une interview aux quatre chaînes d'info en continu

Le Premier ministre François Bayrou le 27 août 2025 dans les studios de TF1 à Boulogne-Billancourt, près de Paris

Le Premier ministre, François Bayrou, donnera dimanche à 18H00 depuis Matignon une interview aux quatre chaînes d'information en continu, a-t-on appris vendredi auprès d'elles.

François Bayrou, qui sollicitera un vote de confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre, "répondra aux questions de Darius Rochebin (LCI), Myriam Encaoua (franceinfo), Marc Fauvelle (BFMTV) et Sonia Mabrouk (CNews)", ont indiqué ces chaînes.

Le chef du gouvernement, qui s'est déjà adressé aux Français mercredi dans le 20H00 de TF1, continue sa campagne pour ne pas devoir quitter son poste.

Il engagera le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement lors d'un vote de confiance sur l'état des finances publiques et l'ampleur de l'effort à accomplir en 2026, avec la très forte probabilité d'être renversé.

La semaine qui va s'ouvrir s'annonce décisive pour convaincre. Les oppositions seront reçues à Matignon, où M. Bayrou a invité tous les chefs de parti, mais La France insoumise et les Ecologistes ont refusé de se rendre à ces consultations de la dernière chance.

Pour leur part, l'ensemble des organisations syndicales ont appelé vendredi à une journée de mobilisation massive le 18 septembre, pour exiger un budget de "justice sociale" et fiscale, que le gouvernement Bayrou soit encore en place à cette date ou non.

Une date qui leur laisse aussi le temps d'apprécier l'ampleur du mouvement "bloquons tout" du 10 septembre, né sur les réseaux sociaux, et les suites politiques de la probable chute de François Bayrou.