Fukushima: des robots déployés en vue du retrait des débris radioactifs

Des techniciens de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima au Japon ont envoyé mardi des robots télécommandés dans le bâtiment de l'un des réacteurs endommagés dans le cadre des préparatifs pour le retrait des débris radioactifs.

En raison des niveaux de radiation dangereusement élevés, l'extraction du combustible fondu et des autres débris de la centrale touchée par un énorme tsunami en 2011 est considéré comme le défi le plus épineux du projet de démantèlement, qui doit durer plusieurs décennies.

Environ 880 tonnes dematières radioactives demeurent à l'intérieur de la centrale, théâtre de l'un des pires accidents nucléaires de l'Histoire.

Un porte-parole de Tepco, l'opérateur de la centrale, a déclaré à l'AFP que l'entreprise avait déployé deux robots pour mesurer le niveau de radiation.

"Spot" et "Packbot" sont équipés de dosimètres mesurant la radioactivité, et Spot, qui a l'allure d'un chien, dispose d'une caméra.

Les résultats de l'exploration seront utilisés pour aider à décider de "la méthode de récupération des débris", a déclaré Tepco dans un communiqué.

Cette étude doit durer environ un mois, selon la chaîne de télévision publique NHK et d'autres médias.

De minuscules échantillons de matériaux radioactifs ont déjà été collectés à deux reprises dans le cadre d'un projet pilote, mais des extractions à grande échelle n'ont pas encore eu lieu.

Ces échantillons ont été envoyés dans un laboratoire de recherche pour analyse.

Tepco a annoncé le mois dernier que l'immense opération de retrait des débris avait été retardée au moins jusqu'en 2037, au lieu de l'objectif précédent du début des années 2030.

Ce nouveau report remet en question le projet commun de Tepco et du gouvernement : déclarer la centrale complètement démantelée d’ici 2051, une échéance jugée très ambitieuse.

