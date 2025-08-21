Gamescom: "Black Myth", "Silksong" et des bérets rouges au menu

Des particpants jouent au jeu vidéo Hollow Knight: Silksong de Team Cherry sur le stand Nintendo lors du salon des jeux vidéo Gamescom, le 21 août 2025 à Cologne, en Allemagne

Un nouvel épisode pour le jeu vidéo à succès chinois "Black Myth: Wukong", une pépite de la scène indépendante attendue depuis plus de six ans et des déguisements très français, voici ce qu'il faut retenir du salon Gamescom en Allemagne.

. "Black Myth" détrône "Call of Duty"

Un gigantesque tigre particulièrement réaliste monté par un guerrier sombre et barbu: en quelques images, "Black Myth: Zhong Kui" a réussi à voler la vedette à "Call of Duty", l'une des séries du jeu vidéo les plus connues.

Le deuxième titre du studio Game Science a reçu un accueil triomphal du public mardi, concluant la soirée d'ouverture du salon pourtant promise à "Call of Duty: Black Ops 7" et ses affrontements futuristes.

Des participants jouent à des jeux vidéos au salon Gamescom, le 21 août 2025 à Cologne, en Allemagne AFP

Le titre bénéficie de l'aura de son prédécesseur, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires et plus gros succès de l'année 2024.

Sur son site, Game Science a indiqué qu'il s'agissait davantage d'un nouveau chapitre dans sa saga plutôt que d'une suite directe de sa première production, qui adaptait le roman chinois du XVIe siècle "La Pérégrination vers l'Ouest".

Aucune date de sortie n'a été communiquée.

. "Hollow Knight: Silksong"

Jouable pour la première fois à la Gamescom et annoncé pour le 4 septembre sur consoles et PC, le jeu de plateforme "Hollow Knight: Silksong" a mis fin a une longue attente pour les fans du petit héros aux grands yeux noirs.

Des particpants jouent au jeu vidéo Hollow Knight: Silksong de Team Cherry sur le stand Nintendo lors du salon Gamescom, le 21 août 2025 à Cologne, en Allemagne AFP

Annoncée en 2019, cette suite d'une des pépites du jeu vidéo indépendant, développé par un petit studio australien, a provoqué des files d'attente longues de plusieurs heures, forçant les organisateurs à réguler l'accès à son stand.

"Je veux jouer au jeu mais il n'y a déjà plus de tickets", a regretté auprès de l'AFP Jens Ragas, 45 ans, qui avait fait deux heures de route pour l'essayer.

"Hollow Knight: Silksong" s'annonce déjà comme l'un des succès de l'année, puisque près de cinq millions de joueurs l'ont déjà inscrit sur leur "liste de souhaits" sur la plateforme de ventes sur PC Steam. Un niveau rarement observé, d'autant plus pour un petit jeu indépendant.

Sorti en 2017, le premier "Hollow Knight" s'est écoulé à quinze millions d'exemplaires.

. Bérets rouges et marinières

Si les habituels déguisements de guerriers, robots géants et héros de mangas sont de sortie à la Gamescom, bérets rouges et marinières ont également fait leur apparition cette année dans les allées du centre de convention de Cologne, en hommage aux protagonistes du jeu français "Clair Obscur: Expedition E33", succès surprise sorti en avril et qui s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires.

Un robot géant dans les allées du salon des jeux vidéo Gamescon, le 21 août 2025 à Cologne, en Allemagne AFP

Concert sur scène lors de la soirée d'ouverture, karaoké... Difficile sur place d'échapper au titre du studio montpelliérain Sandfall Interactive.

Pour de nombreux visiteurs, il pourrait bien remporter le 11 décembre à Los Angeles le prix très convoité du "Jeu de l'année" aux Game Awards, équivalent des Oscars pour les jeux vidéo.

. Bunker allemand

Installé au milieu du grand hall consacré aux jeux indépendants, un stand aux allures de bunker d'Allemagne de l'est a attisé la curiosité de bon nombre de joueurs.

Des gamers jouent au jeu vidéo "PVKK" au salon Gamescom, le 20 août 2025 à Cologne, en Allemagne AFP

Poignées à actionner pour charger les obus, manivelles à tourner pour viser des vaisseaux extraterrestres: l'équipe derrière le jeu allemand "PVKK" a recréé à taille réelle la station de commande opérée virtuellement par les joueurs, dans ce titre prévu pour 2026.

"Une partie du jeu consiste à manipuler ce canon", explique l'Allemand Rene Habermann, 37 ans, en charge du développement de cette production singulière qui raconte l'histoire d'une rébellion au sein d'un régime dictatorial.