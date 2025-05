General Motors abaisse ses prévisions 2025 à cause des droits de douane

Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé jeudi dans un communiqué un abaissement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025 à cause des droits de douane mis en place par l'administration Trump.

Pour ces nouvelles prévisions, le groupe a estimé l'impact brut des surtaxes autour de 4 à 5 milliards de dollars pour l'année, montant qu'il devrait pouvoir compenser à 30%, a-t-il ajouté, prévenant que les prix en Amérique du Nord allaient augmenter de 0,5 à 1% sur un an.

Il avait annoncé mardi des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, tout en indiquant réexaminer ses prévisions pour l'ensemble de l'année car celles communiquées auparavant n'incluaient pas les nouveaux droits de douane.

Il avait aussi repoussé à jeudi matin l'annonce de ses nouvelles prévisions, ainsi que la traditionnelle audioconférence avec les analystes.

Depuis le 3 avril, les véhicules importés sont taxés à 25% mais ceux venant du Canada et du Mexique - avec lesquels les Etats-Unis ont un accord de libre-échange - peuvent avoir un taux inférieur à certaines conditions. Les pièces détachées sont supposées être touchées au plus tard le 3 mai.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir un allègement temporaire.

Pour tous les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis avec des pièces détachées importées, constructeurs américains et étrangers pourront ainsi déduire 15% du prix de vente recommandé la première année -et 10% la seconde- des frais de douane de 25% sur les importations suivantes.

Il a également signé un décret exemptant les constructeurs automobiles du paiement d'autres taxes douanières, comme celles sur l'acier ou l'aluminium, pour éviter un cumul.

Ces annonces sont intervenues alors qu'il célébrait mardi soir ses 100 premiers jours au pouvoir lors d'un meeting à Warren, près de Detroit, le coeur de l'industrie automobile américaine.

Dans le détail, General Motors s'attend désormais en 2025 à un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels compris entre 10 et 12,5 milliards de dollars (13,7 à 15,7 dollars auparavant) et à un flux de trésorerie positif proforma de 7,5 à 10 milliards de dollars (11 à 13 milliards auparavant).

GM a assuré que, même au niveau bas de la fourchette concernant cette dernière valeur, il aurait "la capacité de continuer à investir dans l'innovation et la production aux Etats-Unis".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors gagnait 2,83%.