"Golfe d'Amérique": Trump maintient ses entraves contre l'agence de presse AP

Donald Trump a affirmé mardi qu'il maintiendrait des restrictions d'accès visant la grande agence de presse américaine Associated Press (AP) tant qu'elle n'acceptera pas d'utiliser l’appellation géographique "Golfe d'Amérique".

"Nous allons les laisser en dehors jusqu'à ce qu'ils acceptent qu'il s'agit du Golfe d'Amérique", a déclaré le président américain, répondant à la question d'un journaliste, depuis sa résidence Mar-a-Lago en Floride.

"L'Associated Press refuse de suivre la loi", a-t-il insisté.

Les journalistes d'AP, pilier de la presse aux Etats-Unis, ont vu leurs accès au Bureau ovale de la Maison Blanche, ainsi qu'à l'avion présidentiel, bloqués par l'exécutif américain, qui reproche à l'agence de ne pas se plier à la décision prise par Donald Trump de renommer le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique.

Fichier vidéo Julie Pace, la rédactrice en chef de l'agence, a dénoncé une "violation flagrante du Premier amendement" de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse et la liberté d'expression.

Dans une note éditoriale, AP a expliqué que le décret changeant le nom du Golfe du Mexique n'avait d'autorité qu'aux Etats-Unis, tandis que le Mexique et d'autres pays et organismes internationaux ne l'avaient pas reconnu. "Associated Press y fera référence par son nom d'origine tout en reconnaissant le nouveau nom choisi par Trump", poursuivait l'agence de presse.

Mardi, Donald Trump a profité de l'occasion pour s'en prendre au travail de ses journalistes.

"Comme vous le savez, l'Associated Press s'est complètement trompée sur l'élection, sur Trump, sur le traitement de Trump, et sur d'autres choses à propos de Trump, des républicains et des conservateurs", a déclaré le milliardaire.

Lors de son premier mandat, Donald Trump désignait la presse comme l'"ennemi du peuple". Depuis son retour au pouvoir, il a de nouveau accentué ses attaques contre les grands médias américains, en les visant notamment au portefeuille par des actions en justice.

Fondée en 1846 par des journaux new-yorkais, AP livre articles, photos et vidéos à de très nombreux médias, américains et étrangers. L'agence, véritable institution du journalisme qui emploie plus de 3.000 personnes à travers le monde, a publié plus de 375.000 articles, 1,24 million de photos et 80.000 vidéos selon ses chiffres pour 2023.