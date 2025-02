"Golfe d'Amérique": Trump qualifie l'agence AP de média "de gauche radicale"

Un carte montrant le Golfe du Mexique rebaptisé en "Golfe d'Amérique" par une proclamation du président américain Donald Trump, à bord d'Air Force One en route pour la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, 9 février 2025

Donald Trump s'en est vivement pris jeudi à l'agence internationale AP, pilier de la presse aux Etats-Unis, en la qualifiant d'"organisation de gauche radicale", sur fond de refus de The Associated Press d'adopter le nom de "Golfe d'Amérique".

AP a été interdite d'accès au Bureau ovale et à l'avion officiel du président américain, "Air Force One", pour une durée illimitée, et ce tant qu'elle n'accepterait pas de renommer, comme l'a décrété Donald Trump, le Golfe du Mexique en "Golfe d'Amérique".

"Nous avons un différend avec une organisation d'information, AP, une organisation de gauche radicale, qui nous traite tous très mal, et ils refusent de reconnaître que l'ancien Golfe du Mexique est maintenant dénommé le +Golfe d'Amérique+", a lancé le président des Etats-Unis jeudi soir, lors d'un discours.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le milliardaire et proche conseiller de Donald Trump, Elon Musk, a asséné sur son réseau social X que "AP veut dire Associated Propagande", dans un jeu de mots avec le nom officiel de l'agence.

"Un gouvernement est en train de dicter au public et à la presse les mots qu'il faut utiliser et exerce des représailles s'ils n'obéissent pas aux ordres", avait réagi une porte-parole d'AP, Lauren Easton, dans un message transmis à l'AFP mercredi.

Fichier vidéo Julie Pace, la rédactrice en chef de l'agence, avait déjà dénoncé une "violation flagrante du Premier amendement" de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse et la liberté d'expression.

Dans une note éditoriale, AP a expliqué que le décret changeant le nom du Golfe du Mexique n'avait d'autorité qu'aux Etats-Unis, tandis que le Mexique et d'autres pays et organismes internationaux n'étaient pas tenus de le reconnaître.

"Associated Press y fera référence par son nom d'origine tout en reconnaissant le nouveau nom choisi par Trump", poursuivait l'agence de presse.

"Le Golfe du Mexique porte ce nom depuis plus de 400 ans", rappelait encore AP.

Le président américain Donald Trump signe une proclamation rebaptisant le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, à bord d'Air Force One en route pour la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, 9 février 2025 AFP/Archives

"Nous les empêchons d'accéder à toutes les conférences de presse maintenant, je suis sûr qu'il vont être poursuivis en justice, et peut-être qu'ils vont gagner", a estimé le milliardaire républicain jeudi, sans expliquer ce qu'il entendait par une possible action judiciaire.

Fondée en 1846 par des journaux new-yorkais, AP livre articles, photos et vidéos à de très nombreux médias, américains et étrangers.

L'agence, véritable institution du journalisme qui emploie plus de 3.000 personnes à travers le monde, a publié plus de 375.000 articles, 1,24 million de photos et 80.000 vidéos selon ses chiffres pour 2023.