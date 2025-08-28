Grèce: les fonctionnaires en grève contre de nouvelles règles disciplinaires

Le
28 Aoû. 2025 à 09h58 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Manifestation contre un projet de loi mettant en place de nouvelles règles disciplinaires pour les fonctionnaires, Thessalonique, 28 août 2025

AFP
Sakis Mitrolidis
2 minutes de lecture

Le secteur public grec est à l'arrêt jeudi en raison d'une grève de 24h lancée à l'appel du syndicat de la fonction publique Adedy, qui proteste contre un projet de réforme mettant en place de nouvelles règles disciplinaires pour les fonctionnaires.

Le mouvement n'affecte toutefois pas les transports aériens, maritimes ou urbains.

"Cette loi va rendre les licenciements plus faciles et va criminaliser les actions syndicales", a estimé auprès de l'AFP Vassilis Katralis, du syndicat des enseignants.

Selon Adedy, le projet de loi prévoit notamment de changer la composition des conseils disciplinaires en excluant des représentants des travailleurs et des magistrats. Elle accélère également la procédure du conseil disciplinaire "au détriment des fonctionnaires jugés", selon le syndicat.

Pour appuyer l'appel à la grève, des centaines de personnes, selon l'AFP, se sont rassemblées sur la place Syntagma dans le centre d'Athènes et à Thessalonique, deuxième ville grecque (nord) pour exprimer leur opposition à "la tentative de criminaliser l'action syndicale, sociale et politique".

Le ministre de l'Intérieur, Theodoros Livanios, avait expliqué fin juillet que la réforme visait à améliorer "le fonctionnement de l'administration publique et renforcer la transparence et l'efficacité du secteur". Les conseils disciplinaires prennent souvent un grand retard, dans de nombreux cas jusqu'à six ans, pour juger une affaire, ce qui "freine la productivité du secteur", selon lui.

"L'accélération du processus disciplinaire est très importante, tant pour les employés, qui ne doivent pas faire face à des procédures disciplinaires prolongées, que pour les services où ils travaillent", souligne le ministre.

Cette réforme intervient sur fond d'un récent scandale qui éclabousse le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, concernant des fraudes aux aides agricoles de l'UE et qui avait entraîné en juin la démission d'un ministre et des trois ministres adjoints.

Une enquête en cours menée par les procureurs de l'Union européenne a révélé un usage abusif généralisé des fonds par l'Autorité grecque de paiement des aides de la politique agricole commune (OPEKEPE).

Selon l'Adedy, le gouvernement tente d'imputer les erreurs de responsables politiques aux employés de l'OPEKEPE. Il dénonce la mutation d'une haute fonctionnaire de l'OPEKEPE après avoir coopéré avec les procureurs européens pour révéler ce scandale.

Le projet de loi a été soumis au Parlement, mais la date du vote n'a pas encore été décidée.

