Grèce: un médecin connu de la TV britannique retrouvé mort

Le médecin connu de la télévision britannique Michael Mosley a été retrouvé mort sur l'île grecque de Symi en mer Egée où il avait disparu jeudi, a annoncé dimanche un porte-parole de la police à l'AFP.

"Des personnes sur un bateau ont vu un corps près d'une côte rocheuse", a indiqué à l'AFP Petros Vassilakis, le chef de la police de la région de l'Egée du sud, avant d'indiquer qu'il s'agissait bien de Michael Mosley.

Une équipe de la chaîne publique grecque ERT était en train de filmer la zone où a disparu cet homme de 67 ans, connu pour ses conseils novateurs en matière de régime alimentaire, quand elle a aperçu un corps.

"En regardant le matériel qu'il avait pris, (le cameraman) a vu que quelque chose d'étrange se trouvait près de la clôture, à 50 m de la mer", a raconté un journaliste d'ERT à l'antenne.

"Nous avons découvert (...) qu'il s'agissait bien de cet homme (...) Il était en position couchée (sur le dos)", a précisé ce journaliste, Aristides Miaoulis.

"Il s'agit du corps du journaliste que nous recherchions depuis plusieurs jours", a également indiqué sur cette chaîne le maire de Symi, Lefteris Papakalodoukas, qui se trouvait avec l'équipe de télévision.

Les autorités grecques avaient annoncé vendredi intensifier leurs recherches, pour la troisième journée consécutive, afin de tenter de retrouver ce médecin de 67 ans, connu pour ses apparitions dans les émissions The One Show et This Morning, aussi réalisateur de documentaires.

Dr Saleyha Ahsan, coprésentatrice de Michael Mosley dans l'émission de la BBC Trust Me "I'm A Doctor", a déclaré que son collègue avait une "passion pour l'explication de la science à un public plus large".

"Rendre la science accessible à tout le monde, pas seulement à une niche scientifique, mais à tout le monde", a déclaré cette médecin à la BBC News.

Sa femme Clare Bailey, avait averti la police de la disparition de Michael Mosley, parti seul en promenade.

Jeudi matin, la police locale avait officiellement annoncé sa disparition et les pompiers avaient envoyé un hélicoptère pour contribuer aux recherches.

La zone où le présentateur a disparu est considérée comme "difficile car elle est assez rocheuse", avait souligné jeudi le maire de Symi, selon le quotidien grec Kathimerini.

L'île proche de Rhodes, en face des côtes turques, est en proie en outre à de fortes chaleurs, comme de nombreuses régions grecques.