Grève au journal britannique The Guardian contre la vente de son édition dominicale

Des journalistes du quotidien britannique The Guardian et de son édition dominicale The Observer ont entamé une grève mercredi, pour la première fois en plus de 50 ans, afin de protester contre la vente de ce journal du week-end.

Le groupe de médias du Guardian (GMG), maison mère du quotidien du même nom, a annoncé mi-septembre être en discussion pour vendre The Observer, plus ancienne publication dominicale au monde, à Tortoise Media, un site internet d'actualité fondé en 2019.

Des membres du syndicat National Union of Journalists (NUJ) ont lancé une grève de 48 heures contre ce projet.

Ce débrayage coïncide avec le 233ème anniversaire de la première publication de The Observer, selon le syndicat.

Le NUJ "demande une pause dans les négociations exclusives afin de disposer de plus de temps pour envisager d'autres solutions et s'assurer que les décisions prises sont dans l'intérêt des deux titres", a déclaré la secrétaire générale de ce syndicat, Laura Davison.

Le vote "massif" en faveur de la grève "montre le désir des journalistes d'exprimer publiquement (...) leurs inquiétudes sur l'avenir du titre", a-t-elle ajouté.

The Observer "occupe une place unique et importante dans la vie publique et nos membres se soucient du prochain chapitre de son histoire", a poursuivi la responsable syndicale.

Fondé en 1791, The Observer avait été racheté par le Guardian Media Group en 1993. Il s'agit du "plus ancien journal du dimanche" au monde, selon le Guinness World Records.

Tortoise Media a été lancé par James Harding, un ancien rédacteur en chef du Times et de la BBC, avec Matthew Barzun, ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni.