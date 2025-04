Grève à la SNCF: le ministre des Transports espère que les syndicats reviendront "à la raison"

"Certains syndicats ne semblent pas vouloir avancer vers un apaisement", a déploré jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot, qui a dit toutefois espérer que ceux-ci "reviennent à la raison", permettant d'éviter une grève à la SNCF le week-end du 8 mai.

"Pour négocier, il faut être deux et certains syndicats ne semblent pas vouloir avancer vers un apaisement", a déclaré le ministre sur RTL.

"Je pense que la direction de la SNCF veut continuer le dialogue social. Il y a un certain nombre de revendications sur lesquelles ils souhaitent avancer", a-t-il assuré.

"J'ai espoir encore sur les capacités de Jean-Pierre Farandou (patron de la SNCF, NDLR) et Christophe Fanichet (PDG de SNCF Voyageurs, la filiale qui gère les trains, NDLR) à pouvoir trouver un accord et que certains syndicats reviennent à la raison", a souligné Philippe Tabarot.

Les contrôleurs sont appelés à se mettre en grève les 9, 10 et 11 mai, par Sud-Rail, troisième syndicat à la SNCF mais deuxième chez les contrôleurs, ainsi que par un influent collectif de contrôleurs baptisé CNA (collectif national ASCT).

La CGT-Cheminots, premier syndicat, a elle appelé à se mobiliser dès le 5 mai. Sud-Rail a également appelé les conducteurs à la grève le 7 mai, veille de jour férié.

Mercredi, la direction de la SNCF avait rappelé que "100% des engagements pris après le mouvement des contrôleurs fin 2022", notamment sur la rémunération, avait été "tenus".

"Sur les salaires, nous avons fait le job lors des négociations annuelles, il ne peut y avoir de négociations semestrielles ou trimestrielles", avait estimé la direction de la SNCF, rappelant que l'augmentation moyenne des salaires des agents s'est portée à 2,2% pour 2025.

La direction a toutefois promis plus de visibilité sur les plannings de travail des contrôleurs, autre point de négociation avec les organisations syndicales qui reprochent des modifications de planning trop fréquentes.

Philippe Tabarot a indiqué ne pas "(souhaiter) intervenir directement parce que je pense que ça affaiblirait l'Etat".

"Je fais confiance à la SNCF pour voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste en termes de revendications", a-t-il ajouté.

Il a mis en avant les "usagers qui s'inquiètent par rapport à ce mois de mai qui s'annonce difficile" et doivent "avoir des informations pour pouvoir s'organiser".

Et de mettre en garde: "une journée de grève, c'est 10 millions (d'euros) qui ne sont pas investis dans le réseau. Donc ceux qui se prétendent, et je veux bien croire, des amoureux du ferroviaire et qui souhaitent que l'Etat à travers la SNCF puisse investir dans le ferroviaire doivent (...) ne pas utiliser en permanence l'arme de la grève".