Grève SNCF: "Nous sommes loin d'une semaine noire", affirme le PDG de SNCF Voyageurs

"Nous sommes loin d'une semaine noire, il n'y aura pas de semaine à l'arrêt, mais une semaine aussi normale que possible", a indiqué lors d'un entretien à l'AFP le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet avant une semaine marquée par plusieurs appels à la grève au sein du groupe public.

"Les circulations seront normales du lundi 5 au jeudi 8 mai sur les TGV", a-t-il précisé et pour la grève des contrôleurs les 9, 10 et 11 mai, la plupart des trains circuleront. "Si nous devons annuler certains trains, nous visons de proposer à chaque client de voyager le jour prévu vers sa destination", a promis M. Fanichet.

Des perturbations localisées sur certaines lignes régionales ou en Ile-de-France sont également à prévoir, a-t-il prévenu.

Plusieurs catégories de personnel sont appelées à faire grève à partir de lundi par la CGT-Cheminots et SUD-Rail pour réclamer une hausse des rémunérations et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux. Pour le pont du 8-Mai, un influent collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) s'est joint à l'appel à la mobilisation, lui donnant de l'ampleur.

Outre la promesse d'acheminer tout le monde en train, Christophe Fanichet s'est engagé à ce "que tous les clients soient prévenus avant de partir (en weekend, NDLR) concernant leur train de retour". "C'est-à-dire être prévenus avant le début du pont mercredi pour les circulations jusqu'à dimanche 11 mai", a-t-il détaillé.

Billets remboursables

"On s'engage à donner la liberté et le choix à nos clients", a ajouté M. Fanichet. "Je comprends que certains puissent s'inquiéter, et vraiment moi ça me navre, qu'on les mette dans cette situation difficile", s'est excusé le patron de la compagnie ferroviaire.

"Même si nous arrivons à transporter tout le monde, des clients peuvent préférer renoncer à leur voyage (...). Et donc à ce titre, dès maintenant, tous les billets sont échangeables, remboursables, sans frais", sur les TGV Inoui comme les Ouigo, pour la semaine du 5 au 11 mai, a annoncé Christophe Fanichet.

"J'ai dit qu'on ne pouvait pas se permettre une grève et je le confirme, d'abord parce que des clients vont essayer la concurrence (le covoiturage ou le bus, ou nos concurrents ferroviaires) et moi je n'ai pas envie de donner à mes clients l'envie d'aller voir ailleurs", a averti le dirigeant.

"On a déjà des milliers de réservations en moins pour ce pont du 8-Mai, du +SNCF bashing+ dans les débats et des clients qui réfléchiront à deux fois pour leurs prochaines vacances", a-t-il énuméré, sans vouloir chiffrer le manque à gagner pour l'entreprise.

Prime d'intéressement

"On a été clair et cohérent depuis le début des échanges qu'on a pu avoir, on a donné toute sa chance au dialogue social, on a fait plus de 35 réunions", a-t-il assuré.

"On a entendu et bougé, (...) on va donner de la lisibilité sur les repos hebdomadaires des chefs de bord TGV, à six mois et non plus à trois mois", a-t-il promis. Et l'outil de gestion des plannings, très critiqué, va être adapté.

"En revanche, on a dit clairement que sur la rémunération, ce serait non, car on a fait le job, plus de 2,2% (d'augmentation moyenne, NDLR) pour 2025, c'est bien plus que l'inflation", a insisté le PDG.

"En mai, 1.300 euros bruts d'intéressement seront versés aux 65.000 agents de SNCF Voyageurs, dont les chefs de bord. Donc c'est plus de 100 euros par mois sur l'année, grâce à cet intéressement", a aussi souligné M. Fanichet.