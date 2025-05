Guerre commerciale: la Chine et les Etats-Unis concrétisent leur pause

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent (d), et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, lors d'une conférence de presse à Genève, le 12 mai 2025, après une réunion à huis clos de deux jours entre les hauts responsables américains et chinois pour fin à une guerre tarifaire

La Chine et les États-Unis ont levé mercredi pour 90 jours l'essentiel des lourdes surtaxes douanières qu'ils s'imposent, une trêve dans leur éprouvante guerre commerciale, qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et les marchés mondiaux.

Quelques heures avant cette levée partielle des droits de douane, le président américain Donald Trump a déclaré à la presse entrevoir un accord "très solide" avec le géant asiatique.

Cette baisse des surtaxes a été formellement mise en oeuvre mercredi à 04H01 GMT.

Lundi, après des négociations durant le weekend à Genève en Suisse, Chinois et Américains avaient annoncé une suspension de l'essentiel de leurs droits de douane punitifs. Un résultat bien supérieur aux attentes, qui a déclenché un optimisme prudent sur les marchés boursiers.

Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont accepté d'abaisser leurs surtaxes douanières sur les produits chinois à 30%, tandis que la Chine réduira les siennes à 10% sur les biens américains.

Le président américain Donald Trump lors d'un forum d'investissement saoudo-américain à Ryad, le 13 mai 2025 en Arabie saoudite AFP

"Nous avons le cadre d'un accord très, très solide avec la Chine", a affirmé Donald Trump dans une interview diffusée par la chaîne de télévision américaine Fox News mardi heure américaine.

"Il est temps pour la Chine de s'ouvrir - et ça fait partie de notre accord", a également déclaré M. Trump, sans plus de précisions. Il effectue actuellement une tournée au Moyen-Orient et était interviewé à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

"Comme une arme"

Après l'accord de lundi, la Chine a levé l'interdiction qu'elle avait faite à ses compagnies aériennes d'accepter les avions du constructeur américain Boeing, a affirmé l'agence de presse Bloomberg.

Des conteneurs au port de Suzhou, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, le 13 mai 2025 AFP

De son côté, l'administration américaine a annulé mardi de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle (IA), qui auraient particulièrement pénalisé la Chine.

Malgré cette accalmie, Pékin cherche depuis plusieurs semaines à fédérer les autres nations face à la campagne mondiale de droits de douane lancée par Donald Trump.

Devant un parterre de dirigeants et ministres des Affaires étrangères de pays latino-américains réunis mardi pour un grand rendez-vous diplomatique, le président chinois Xi Jinping a ainsi de nouveau dénoncé les pratiques des États-Unis - sans les nommer.

Le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la 4e réunion ministérielle du Forum Chine-Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Pékin, le 13 mai 2025 AFP

"Personne ne peut gagner une guerre des droits de douane ou une guerre commerciale", a-t-il affirmé.

"Le harcèlement et l'hégémonisme ne mènent qu'à l'isolement", a souligné M. Xi.

De son côté, son chef de la diplomatie, Wang Yi, a exhorté les nations d'Amérique latine à "agir main dans la main" avec Pékin pour défendre leurs droits face à une puissance qui "utilise les droits de douane comme une arme pour intimider les autres pays".

L'incertitude persiste

Malgré la détente Pékin-Washington, le dossier du fentanyl, cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis, reste un important point de friction bilatéral.

Sur les 30% de surtaxes douanières punitives que Washington continue d'imposer sur les produits chinois, les deux tiers, soit 20%, le sont pour faire pression sur Pékin dans le cadre de la lutte contre le trafic de cet opioïde.

Fichier vidéo Certains précurseurs chimiques de fentanyl, drogue qui fait des dizaines de milliers de morts chaque année aux États-Unis, sont fabriqués en partie en Chine. Les autorités chinoises sont accusées par Donald Trump de laisser-faire.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a encore exhorté mardi Washington à cesser de "rejeter la faute" sur Pékin et fustigé des surtaxes douanières "déraisonnables", eu égard à la "bonne volonté" chinoise en matière de coopération sur la lutte contre les stupéfiants.

Des analystes avertissent ainsi que la possibilité d'un rétablissement des droits de douane après 90 jours subsiste.

"Des réductions supplémentaires de droits de douane seront difficiles à obtenir et le risque d'une nouvelle escalade demeure", déclare à l'AFP Yue Su, économiste chez Economist Intelligence Unit.