Guerre commerciale: qu'est-ce que s'échangent la France et les Etats-Unis ?

Aéronautique, alcool, pharmacie... Les plus de 47 milliards d'euros d'exportations françaises de biens vers les Etats-Unis sont sous la menace de la guerre commerciale lancée par Donald Trump envers ses principaux partenaires.

En miroir, les importations en provenance des Etats-Unis, de l'ordre de 52,5 milliards d'euros, selon les douanes françaises, pourraient diminuer ou devenir plus onéreuses avec les représailles annoncées par l'Union européenne.

Des échanges réciproques

Tous deux spécialistes de l'aéronautique et du pharmaceutique, la France et les Etats-Unis s'échangent de nombreux biens dans ces secteurs.

En 2024, Paris exportait vers Washington pour plus de 9 milliards d'euros de bien de la catégorie "aéronefs et engins spatiaux". Une performance surpassée par les Américains, qui vendent à la France presque 11 milliards d'euros de biens du même secteur.

Cockpit d'un Boeing 737-800 le 6 septembre 2024. Cette année-là, la France a exporté vers les Etats-Unis pour plus de 9 milliards d'euros de bien de la catégorie "aéronefs et engins spatiaux" tandis que les Américains ont vendu à la France pour presque 11 milliards d'euros de biens du même secteur. AFP/Archives

Même phénomène du côté des préparations pharmaceutiques qui occupent le deuxième poste d'exportations françaises vers les Etats-Unis (3,6 milliards d'euros en 2024) et le troisième poste d'importation des Etats-Unis vers la France (4,16 milliards).

Des énergies fossiles américaines

Dépourvue d'or noir, la France importe près de 7 milliards d'euros de pétrole brut en provenance des Etats-Unis, premier producteur mondial, un chiffre en forte hausse entre 2023 et 2024 (+1,25 milliard). A cela s'ajoute les "produits de raffinage du pétrole" américains, qui pèsent plus de 3,2 milliards d'euros dans la facture énergétique française.

La raffinerie ExxonMobil de Notre-Dame-de-Gravenchon, en Seine-Maritime, le 11 mars 2024. Dépourvue d'or noir, la France importe près de 7 milliards d'euros de pétrole brut en provenance des Etats-Unis, premier producteur mondial, en plus de "produits de raffinage du pétrole" pour plus de 3,2 milliards d'euros. AFP/Archives

Autre ressource fossile très prisée par la France: le gaz naturel, liquéfié ou gazeux, importé à hauteur de plus de 3,5 milliards d'euros depuis les Etats-Unis.

"On adore les Etats-Unis car vous avez le gaz le moins cher au monde", a récemment déclaré le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, depuis Houston au Texas.

Vins et alcools français

Réputée mondialement pour ses vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, la France exporte massivement ces produits. En 2024, quelque 2,4 milliards d'euros de "vins de raisin" ont traversé l'Atlantique pour les Etats-Unis, ce à quoi il faut ajouter plus d'1,5 milliard d'euros de "boissons alcoolisés distillées.

Le secteur pourrait particulièrement souffrir des annonces de Donald Trump jeudi. Le président américain a menacé de taxer à 200% le champagne et les vins français.

Parfums et maroquinerie

Parfums Chanel ou Dior, sacs de voyages Louis Vuitton... Le luxe français s'exporte bien aux Etats-Unis. Le numéro un mondial LVMH effectue par exemple 25% de son chiffre d'affaires dans le pays.

Les "parfums et produits pour la toilette" et les "articles de voyage, de maroquinerie, (...)" représentent respectivement 2,9 milliards et 1,7 milliard d'euros de produits vendus en 2024.

La clientèle du luxe, souvent aisée, est toutefois moins sensible au prix, et donc à une éventuelle hausse des droits de douane.

"La maison a presque 190 ans, on en a connu des droits de douane...", relativisait aussi mi-février le gérant du groupe de luxe Hermès Axel Dumas. "Si les droits de douane augmentent, on va augmenter nos prix pour compenser", selon lui.

La France, moins exposée que d'autres

Bien que culminant à près de 50 milliards d'euros en 2024, les exportations de biens de la France vers les Etats-Unis représentent une part moins importante du PIB que la moyenne des autres pays européens.

A titre de comparaison, les exportations allemandes vers les Etats-Unis équivalent à 3,8% de son PIB, contre 1,6% pour la France, et 2,8% en moyenne pour l'UE, selon la Banque de France.

Des données qui lui ont fait dire mercredi que l'impact de la guerre commerciale, si Donald Trump en venait à mettre toutes ses menaces à exécution, serait "quantativement plus faible" en France que sur le reste du Vieux continent.