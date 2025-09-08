Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Un panneau d'affichage représentant le président guinéen Mamadi Doumbouya sur un marché de Conakry, le 7 septembre 2025, avant le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025

Le régulateur des médias en Guinée a levé la suspension décrétée début septembre du site privé d'informations "Guinée360.com", après avoir examiné un recours déposé par la direction du site, a-t-on appris lundi auprès de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Le site "Guinee360.com" avait été suspendu par la HAC le 1er septembre pour trois mois "pour insuffisance professionnelle et manipulation de l'information".

Cette suspension a été levée à la suite d'une décision prise lundi par la HAC lors de sa session plénière ordinaire, a-t-on appris auprès de cette instance de régulation des médias.

La HAC a statué après avoir examiné un "recours gracieux" déposé par la direction de "Guinée360.com".

Selon les termes de la décision de la HAC, le directeur général de "Guinée360.com", Abdrahmane Diallo, s'est engagé à "veiller avec plus d'attention encore au traitement équilibré, objectif et professionnel de l'information".

Réagissant à cette levée de suspension, Malick Diallo, rédacteur en chef du site privé d'information, a fait part de sa "satisfaction". "Cette décision fait suite aux négociations entre l'administration générale et la HAC, qui ont permis de dénouer la crise", a-t-il déclaré à l'AFP.

"L'administration générale s'est engagée à veiller à un traitement équilibré de l'information. Aucun autre engagement spécifique n'a été pris concernant un changement dans le traitement des informations. Guinee360.com a toujours été indépendant et le restera", a-t-il ajouté.

La Guinée doit organiser le 21 septembre un référendum convoqué par le général Mamadi Doumbouya et censé ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel, alors que l'opposition l'accuse de vouloir se servir de ce référendum pour confisquer le pouvoir.

La junte au pouvoir est accusée de restreindre la liberté des médias, en les bloquant ou les suspendant. Elle a, selon les professionnels, fait arrêter puis libérer plusieurs journalistes. L'un d'eux, Habib Marouane Camara, qui dirige le site Lerevelateur224, est porté disparu depuis décembre.

Par ailleurs, la HAC a récemment indiqué avoir sanctionné "jusqu'à nouvel ordre" le site d'information guineematin.com pour "non respect des principes d'égalité, de neutralité et d'équilibre de l'actualité en période de campagne référendaire et pour violation de la réglementation en vigueur", selon un communiqué publié samedi soir.

Et le régulateur des médias a également décidé de "l'interdiction" de la web TV guineematintv pour "activité illégale et non conforme".