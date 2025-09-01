Hanouna et sa bande à l'offensive sur W9, sur un air de déjà vu

Cyril Hanouna devant une commission parlementaire à l'Assemblée nationale, le 14 mars 2024, à Paris

Avec de la "folie" et du rire, Cyril Hanouna a fait lundi un retour en direct à la télé, sur W9 dans "Tout beau tout 9", retrouvant souvent le ton querelleur de son ancienne émission sur C8.

Applaudi par des spectateurs massés derrière des grilles, la star du PAF a foulé un tapis rouge menant aux studios de tournage.

"Ca va être de la folie" et "les chéris, vous m'avez manqué", a lancé l'animateur et producteur du programme, après plusieurs mois de relative diète médiatique.

"Sobriété, humilité": Cyril Hanouna a donné la tonalité voulue de ces près de trois heures d'émission, dans un sourire. Il n'en a rien été.

"J'ai tout mis dans le décor", a-t-il assuré peu après, debout au centre d'un plateau rutilant et entouré du public, dans un dispositif identique à son émission passée TPMP sur la chaîne C8.

Le groupe M6 auquel appartient W9 a demandé au roi du clash de privilégier le divertissement, et d'éviter les sujets politiques et polémiques qu'il abordait alors.

Pas de différé

"Tout beau tout 9" ("TBT9") a démarré en direct, et non avec un léger différé comme envisagé, par précaution.

Une vingtaine de chroniqueurs, qui vont tourner en plateau, ont été présentés, dont nombre d'anciens de C8: Valérie Benaïm, Raymond Aabou, Géraldine Maillet, et encore Jordan De Luxe.

Parmi les nouvelles têtes, figurent l'ex-ministre Marlène Schiappa, l'animateur sportif Nelson Monfort, ou les journalistes Shana Loustau, venue de CNews, Damien Canivez du Figaro et Amaury Bucco de Valeurs actuelles.

Sur le plateau, Cyril Hanouna a retrouvé son humour potache et son vocabulaire fleuri, en retenant parfois ses coups. "Ne me demandez pas mon avis, je ne suis pas là pour ça", a-t-il notamment lâché.

Les échanges se sont animés lors d'une séquence "J'ai maté, j'ai zappé?" portant sur le retour du jeu "Intervilles" cet été sur France 2. "Une mauvaise kermesse de village", a épinglé Gilles Verdez, à l'unisson de la plupart des chroniqueurs.

Un débat sur l'interview télévisée dimanche du Premier ministre François Bayrou a donné lieu au même quasi unanimisme critique. Seule voix dissonante, Géraldine Maillet a évoqué une "piscine de démagogie" l'entourant.

"T'es encore là"

"TBT9", avec des rubriques people ou actualité comme dans TPMP, a eu parmi ses premiers parrains l'animateur Vincent Lagaf' et l'acteur Gad Elmaleh, par téléphone.

"Le nombre d'emmerdes que tu as pu avoir avec les autorités! Et t'es encore là!", a lancé Lagaf' à l'ex-vedette de la galaxie Bolloré.

"La darka (rigolade en arabe, ndlr) revient", a salué Gad Elmaleh.

Cyril Hanouna, aux manettes pendant 15 ans de l'émission "Touche pas à mon poste" (TPMP), officiait jusque fin février sur C8 - il avait poursuivi l'émission en mars en ligne.

La chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause de ses dérapages, a cessé d'émettre après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Dans "TBT9" lundi, l'humoriste Samuel Bambi a joué le personnage de "Gérard L'Arcom" et assuré devant un Cyril Hanouna hilare que sur le canal 9, "c'est que l'amour".

"Il a gardé la même ambiance, il a la même prestance, et est resté lui-même", a déclaré à l'AFP au sortir de l'émission Nicolas Caffin, 27 ans, un habitué en fauteuil roulant.

L'émission de mardi aura comme invité Patrick Sébastien, qui a connu une polémique cet été après une exhibition sexuelle lors d'un de ses spectacles.

Ancien de TPMP, Matthieu Delormeau sera également présent et a annoncé la couleur lundi: "J'ai vécu la prison, les cités, les dealers", "je vais tout raconter".

Le patron de M6, David Larramendy, qui a frappé fort avec le recrutement de "Baba", surnom de Cyril Hanouna, compte gonfler et rajeunir les audiences, alors que TPMP, devenue l'une des émissions les plus populaires de France, rassemblait quelque 2 millions de téléspectateurs.

Le trublion aura un autre pied dans le groupe, avec à partir de mardi "Tout beau tout fun", sur Fun Radio de 15h00 à 18h00. Cela fait un total de plus de six heures quotidiennes, dans des studios voisins.