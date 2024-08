Hanouna à nouveau présent le week-end sur C8, à partir du 7 septembre

Cyril Hanouna, animateur influent mais controversé, sera à nouveau présent le week-end sur C8 à partir du 7 septembre, en plus de son émission quotidienne en semaine, "Touche pas à mon poste" (TPMP), a annoncé la chaîne mardi.

Fin juillet, l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, n'a pas renouvelé la fréquence TNT de C8, qui prendra fin le 28 février 2025. La chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en huit ans, en raison des dérapages de son animateur vedette.

Mais selon un communiqué de C8, "fort de son succès dès le lancement de l’émission la saison dernière, Cyril Hanouna revient avec +Face à Hanouna+ tous les week-ends à partir du 7 septembre".

Le talk-show démarrera à 19H10 les samedis et dimanches, et sera enregistré à l'avance. Le concept avait été testé entre février et avril derniers.

Dès le 2 septembre, l'animateur star assurera la rentrée de TPMP, en direct à partir de 18H10.

Le provocateur du PAF pourrait en outre retourner dès le 26 août sur la radio Europe 1, dans le giron, comme C8, du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Il a déjà évoqué le retour de son émission quotidienne de l'après-midi "On marche sur la tête", inaugurée pendant les élections législatives.

Elle avait été épinglée par l'Arcom pour son "manque de mesure et d'honnêteté". Le régulateur de l'audiovisuel avait pointé un traitement "largement univoque" de l'actualité électorale dans cette émission, avec une surreprésentation de l'extrême droite.