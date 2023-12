Hong Kong: inquiétudes sur le sort d'une journaliste

L'Association des journalistes de Hong Kong s'est dite vendredi "très inquiète" de la sécurité d'une journaliste réputée, spécialisée dans les questions de défense et présumée disparue après avoir assisté à un forum à Pékin.

Minnie Chan, journaliste au quotidien South China Morning Post, basé à Hong Kong, et spécialisée dans les questions de défense et diplomatie en Chine "est devenue injoignable" selon ses amis, cités par l'agence japonaise Kyodo, après s'être rendue à Pékin pour couvrir le Forum Xiangshan, un forum sur la défense qui a réuni fin octobre militaires et diplomates de 90 pays.

"L'Association des journalistes de Hong Kong est très inquiète à propos de la sécurité de Minnie Chan et demande au South China Morning Post d'en savoir plus", a déclaré l'association dans un communiqué vendredi.

Elle demande également aux parents et amis de la journaliste de fournir plus d'informations.

Le South China Morning Post a déclaré vendredi à l'AFP que Mme Chan était "en congé personnel" et que le journal était en contact avec sa famille.

"Sa famille nous a informé qu'elle se trouvait à Pékin mais avait besoin de temps pour régler une affaire personnelle", selon un communiqué du journal transmis dans un courriel.

"Sa famille nous a dit qu'elle était en sécurité mais a demandé que nous respections sa vie privée", ajoute ce communiqué.

L'AFP n'a pas obtenu de réponse à une demande de commentaire adressée à Mme Chan.

Interrogé vendredi à propos des informations de l'agence Kyodo, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré "ne pas être au courant" de l'affaire.

Sur le site web du journal, les plus récents articles de Mme Chan étaient ceux consacrés au Forum Xiangshan qui s'est achevé le 31 octobre.

La journaliste a également écrit sur le remaniement en juillet à la tête de l'unité de l'armée chinoise chargée des missiles stratégiques, notamment nucléaires ainsi que le limogeage en octobre du ministre chinois de la Défense Li Shangfu.